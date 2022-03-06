‘Yılın Şefi’ Fatma Güngör Yılmaz

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BU yıl 10’uncusu düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri’nde ‘Yılın Şefi’ ödülünü alan ilk kadın olan Fatma Güngör Yılmaz, “Kazanmam benim için sürpriz oldu. Haberim yoktu. Yapılan oylamada bölgemizin belediye başkanı ve milletvekili de benim için oy kullanmışlar. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. 20 yılı aşkın süredir devam eden meslek hayatında kurumsal firmalar ve Türkiye dışındaki başka birkaç ülkede şeflik yaptığını belirten Yılmaz, yeni deneyimler kazanmak için ‘Fatmaschef’ adlı bir şirket kurup Ankara Anlaşması’na başvuru yaptığını söyledi. Başta mesleğini restoranlara servis veren ‘mobil şef’ olarak icra ettiğini anlatan Yılmaz, iki yıl önce hayalini gerçekleştirip kendi adını taşıyan Türk restoranı Fatma’s Kitchen’ı açtığını belirtti.