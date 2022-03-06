‘Yılın Şefi’ Fatma Güngör Yılmaz

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Türk girişimcilere oturum hakkı veren Ankara Anlaşması’yla 5 yıl önce İngiltere’ye yerleşen Fatma Güngör Yılmaz, Britanya Kabap Ödülleri’nde ‘Yılın Şefi’ ödülüne layık görüldü. Başkent Londra’ya bir saat mesafedeki Hayward Heath kentinde, eşiyle birlikte ‘Fatma’s Kitchen’ adlı restoranı işleten İzmir doğumlu şef, geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla müşterilerini sunuyor.
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BU yıl 10’uncusu düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri’nde ‘Yılın Şefi’ ödülünü alan ilk kadın olan Fatma Güngör Yılmaz, “Kazanmam benim için sürpriz oldu. Haberim yoktu. Yapılan oylamada bölgemizin belediye başkanı ve milletvekili de benim için oy kullanmışlar. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim” dedi. 20 yılı aşkın süredir devam eden meslek hayatında kurumsal firmalar ve Türkiye dışındaki başka birkaç ülkede şeflik yaptığını belirten Yılmaz, yeni deneyimler kazanmak için ‘Fatmaschef’ adlı bir şirket kurup Ankara Anlaşması’na başvuru yaptığını söyledi. Başta mesleğini restoranlara servis veren ‘mobil şef’ olarak icra ettiğini anlatan Yılmaz, iki yıl önce hayalini gerçekleştirip kendi adını taşıyan Türk restoranı Fatma’s Kitchen’ı açtığını belirtti.
KOVİD-19’A RAĞMEN PES ETMEDİM Yılmaz, şunları söyledi: “Elbette büyük oranda erkeklerin hâkim olduğu bir sektörde kadın olmak kolay değil. Bu sürece gelene kadar ciddi mücadeleler verdim, restoranımın açılışının Kovid-19’a denk gelmesi sıkıntıları katlasa da pes etmedim. Beni tanıyan ve destekleyen dostlarım sayesinde ‘Yılın Şefi’ ödülünü aldım. Bu ödülü alan ilk kadın olmak da benim için çok anlamlı. Restoranımızda geleneksel Türk mutfağı ile dünya mutfağından tatları müşterilerimize sunuyoruz. Menülerimizi oluştururken birçok damak tadına hitap edebilecek, sağlıklı, lezzetli ve özel yiyecekler seçiyoruz. Vegan ve vejateryan yemeklerimiz de var. Mevsimine uygun, taze meyvelerden oluşan tatlılara yeriyoruz. En çok tercih edilen ürünlerimiz ise karışık kebap, musakka, incik ve kuzunun boynundan yapılan ‘Şef’in Özel Yemeği’. Tatlılardan ise baklava ve künefe çok tercih ediliyor.”