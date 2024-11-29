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Yılın en iyi sporcuları ödüllerini aldı

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#Almanya#45’İnci Spor Galası#DUISBURG
Yılın en iyi sporcuları ödüllerini aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 12:07

Almanya’nın Duisburg kentinde düzenlenen ‘45’inci Spor Galası’, görkemli anlara sahne oldu. Theater am Marientor’da (TAM) gerçekleşen bu özel gece, Türk sunucular Aslı Sevindim ve Bülent Akşen’in başarılı sunumlarıyla hafızalara kazındı. Yılın sporcusu ödüllerinde LT Duisburg Taekwondo takımından Tuğçe Nigdeli de 7’nci sırada yer aldı.

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YAKLAŞIK 1500 davetlinin katıldığı gece, hem esprili anları hem de heyecan dolu ödül töreniyle dikkati çekti. Spor dünyasının en iyileri ödüllerini almak için sahneye çıktı. Yılın erkek ve kadın sporcusu, yılın antrenörü ve yılın takımı ödülleri sahiplerini buldu. Geceye katılanlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Duisburglu Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas (SPD) oldu. Bas, yaptığı kısa konuşmanın ardından yılın takımı seçilen Rhine Fire Amerikan Futbol Takımı’na ödülünü takdim etti. Gala gecesinde sadece spor dünyası değil, siyaset dünyasından da önemli isimler yer aldı. Federal milletvekilleri Mahmut Özdemir (SPD) ve Lamya Kaddor (Birlik/Yeşiller) ile Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link (SPD) ile kulüp yöneticileri geceye katılarak organizasyona destek verdi. Gecede birbirinden etkileyici şovlar konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yılın en iyi sporcuları ödüllerini aldı


 

 

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#Almanya#45’İnci Spor Galası#DUISBURG

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