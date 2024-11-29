Yılın en iyi sporcuları ödüllerini aldı

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YAKLAŞIK 1500 davetlinin katıldığı gece, hem esprili anları hem de heyecan dolu ödül töreniyle dikkati çekti. Spor dünyasının en iyileri ödüllerini almak için sahneye çıktı. Yılın erkek ve kadın sporcusu, yılın antrenörü ve yılın takımı ödülleri sahiplerini buldu. Geceye katılanlar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Duisburglu Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas (SPD) oldu. Bas, yaptığı kısa konuşmanın ardından yılın takımı seçilen Rhine Fire Amerikan Futbol Takımı’na ödülünü takdim etti. Gala gecesinde sadece spor dünyası değil, siyaset dünyasından da önemli isimler yer aldı. Federal milletvekilleri Mahmut Özdemir (SPD) ve Lamya Kaddor (Birlik/Yeşiller) ile Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Sören Link (SPD) ile kulüp yöneticileri geceye katılarak organizasyona destek verdi. Gecede birbirinden etkileyici şovlar konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

