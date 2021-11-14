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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Yılın En İyi Erkek Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi

#Paralimpik Olimpiyatları#Ali Laçin#Yılın En İyi Erkek Sporcusu
‘Yılın En İyi Erkek Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi

Bu yıl Tokyo’da yapılan Paralimpik Olimpiyatları’nda Almanya Milli Takımı adına 200 metrede bronz madalya kazanan atlet Ali Laçin, Berlin’de ‘Yılın En İyi Erkek Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi.

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BERLİN’in en büyük spor ödüllerinden biri olan ‘Champions 2021’de yılın sporcuları internet üzerinden yapılan oylamada halk tarafından seçiliyor. 21 Kasım’a kadar sürecek oylama kapsamında Berlinli 10 erkek sporcu aday gösterildi. Oylamada dereceye girenlere ödülleri aralık ayında yapılacak görkemli ‘Şampiyonlar Gecesi’nde verilecek. Paralimpik Atletizm Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü bulunan Ali Laçin, 2019’da halk tarafından Berlin’in en başarılı erkek sporcusu kategorisinde üçüncü seçilmişti. Yeniden aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ali Laçin, yıl boyunca yapılan yorucu antrenman ve yarışmalarda elde edilen başarının bu şekilde değerlendirilmesinin sporcuları motive ettiğini belirtti. Berlin’de ‘Yılın En İyi Takımı’ kategorisinde ise Bundesliga takımı FC Union ile Alman Basketbol ligindeki Alba Berlin de aday gösterildi.

‘Yılın En İyi Erkek Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi

Ali Laçin’i desteklemek isteyenler https://www.champions-berlin.de/wahl/ internet sayfasından oy kullanabilir.

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#Paralimpik Olimpiyatları#Ali Laçin#Yılın En İyi Erkek Sporcusu

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