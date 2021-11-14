‘Yılın En İyi Erkek Sporcusu’ ödülüne aday gösterildi

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BERLİN’in en büyük spor ödüllerinden biri olan ‘Champions 2021’de yılın sporcuları internet üzerinden yapılan oylamada halk tarafından seçiliyor. 21 Kasım’a kadar sürecek oylama kapsamında Berlinli 10 erkek sporcu aday gösterildi. Oylamada dereceye girenlere ödülleri aralık ayında yapılacak görkemli ‘Şampiyonlar Gecesi’nde verilecek. Paralimpik Atletizm Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğü bulunan Ali Laçin, 2019’da halk tarafından Berlin’in en başarılı erkek sporcusu kategorisinde üçüncü seçilmişti. Yeniden aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ali Laçin, yıl boyunca yapılan yorucu antrenman ve yarışmalarda elde edilen başarının bu şekilde değerlendirilmesinin sporcuları motive ettiğini belirtti. Berlin’de ‘Yılın En İyi Takımı’ kategorisinde ise Bundesliga takımı FC Union ile Alman Basketbol ligindeki Alba Berlin de aday gösterildi.