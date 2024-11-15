Yılın En Başarılı Kadınları’ ödüllerini aldı

KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 11:48
Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ‘Yılın En Başarılı Kadınları’ ödülleri sahiplerini buldu.
KADINCA Dergisi’nin düzenlediği gecede 37 dalda ödüller verildi. STK dalında Ayten Kılıçarslan, kadın ve çocuklara yönelik verdiği desteklerden dolayı YTB, Otomotiv sektöründe Nejla Kara, federal politikada Serap Güler, yerel siyasette KRV eyalet milletvekili Tülay Durdu, yerel yönetimde Hürth Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli, gastronomi sektöründe Selda Havva Öz, en başarılı işveren ve meslek eğitimi veren Nilüfer Onay Aktaş ödül aldı. KRV Başbakanı Hendrik Wüst de bir video mesaj göndererek başarılı kadınları kutladı. Wüst mesajında özetle şunları söyledi:
‘HEPİNİZE İHTİYACIMIZ VAR’‘KADINLAR TOPLUMUN TEMEL TAŞI’Kadınca Dergisi
“Özellikle de 60’lı yıllardan bu yana aramıza katılan Türkiye kökenli vatandaşlarımız olmadan Almanya’nın ekonomik mucizesi bugünkü şekliyle mümkün olmazdı. Bugün, Kuzey Ren-Vestfalya’da kökleri Türkiye’ye uzanan yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor. Onlar olmadan ülkemiz, ekonomimiz, toplumumuz, kültürümüz daha fakir olurdu. Ve şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; Burada, üçüncü, dördüncü kuşak olarak yaşayan bu insanlar olmadan ülkemizde daha az şey işlerdi. Geriye dönüş çağrısı yapanlar ise bunu anlamayan tek kesimdir. Eyaletimizde, özellikle derneklerde, birliklerde büyük bir özveri ile çalışan, ülkemize değer katan kadın girişimcilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ediyorum, devam edin. Hepinize ihtiyacımız var.”
Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Taş ise “Avrupa’da bulunduğu ülkenin iş yaşamına, ekonomisine, kültürüne, kısaca yaşamın her alanına büyük katkı sunan siz değerli hanımefendi ve beylerin başarıları artık küçümsenemez bir durumda. Bugün burada, başarılarıyla toplumumuza ilham veren, farklı alanlarda örnek teşkil eden kadınlarımızı onurlandırmak ve başarılarını kutlamak için bir aradayız” dedi.
Kadınların, ailenin ve her şeyden önce toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Köln
Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al da şöyle konuştu: “Bu gerçek, Türk kültürü dahil tüm insanlık tarihi için geçerlidir. Başarılı Türk kadın bilim insanlarına sadece Türkiye’de değil, Almanya’da ve dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. İş dünyasından siyasete, eğitimden kültür ve sanata toplumun her alanında yer alan başarılı kadınları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”CESARET VE KARARLILIK MESELESİ
Köln Belediye Başkanı Dr. Ralf Heinen “Onlar, başarıların köken meselesi olmadığını, cinsiyet meselesi olmadığını, her zaman cesaret ve kararlılık meselesi olduğunu bizlere gösteriyorlar ve bence bu ülkede her zamankinden daha fazla cesaret ve kararlılığa ihtiyacımız var. Özellikle gençlere, genç yeteneklere, Türklere ve genç Almanlara, aslında her kökenden gençlere ilham vermek için” diye konuştu.
Törene, Köln Belediye Başkanı Dr. Ralf Heinen, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk, Alman Siyasi Parti Teşkilat Başkanları, CDU Federal milletvekili Serap Güler, SPD KRV milletvekili Tülay Durdu, STK temsilcileri, Avrupa’nın farklı ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı.