Yılın En Başarılı Kadınları’ ödüllerini aldı

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KADINCA Dergisi’nin düzenlediği gecede 37 dalda ödüller verildi. STK dalında Ayten Kılıçarslan, kadın ve çocuklara yönelik verdiği desteklerden dolayı YTB, Otomotiv sektöründe Nejla Kara, federal politikada Serap Güler, yerel siyasette KRV eyalet milletvekili Tülay Durdu, yerel yönetimde Hürth Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli, gastronomi sektöründe Selda Havva Öz, en başarılı işveren ve meslek eğitimi veren Nilüfer Onay Aktaş ödül aldı. KRV Başbakanı Hendrik Wüst de bir video mesaj göndererek başarılı kadınları kutladı. Wüst mesajında özetle şunları söyledi:

‘HEPİNİZE İHTİYACIMIZ VAR’

“Özellikle de 60’lı yıllardan bu yana aramıza katılan Türkiye kökenli vatandaşlarımız olmadan Almanya’nın ekonomik mucizesi bugünkü şekliyle mümkün olmazdı. Bugün, Kuzey Ren-Vestfalya’da kökleri Türkiye’ye uzanan yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor. Onlar olmadan ülkemiz, ekonomimiz, toplumumuz, kültürümüz daha fakir olurdu. Ve şunu net bir şekilde ifade ediyoruz; Burada, üçüncü, dördüncü kuşak olarak yaşayan bu insanlar olmadan ülkemizde daha az şey işlerdi. Geriye dönüş çağrısı yapanlar ise bunu anlamayan tek kesimdir. Eyaletimizde, özellikle derneklerde, birliklerde büyük bir özveri ile çalışan, ülkemize değer katan kadın girişimcilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ediyorum, devam edin. Hepinize ihtiyacımız var.”

