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Yılın doktorundan paylaşım: ‘Dantel de yaparız Bypass da!’

#Almanya#Dr. Dilek Gürsoy#Dantel
Yılın doktorundan paylaşım: ‘Dantel de yaparız Bypass da’

Almanya’da 2019 yılında yılın doktoru seçilen Dr. Dilek Gürsoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla büyük sempati topladı.

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MUAYENEHANESİNDE dantel örerken fotoğrafını paylaşan Dilek Gürsoy, “Dantel de yaparız, Bypass da. Yeter ki kadın istesin“ diye yazdı. Dilek Gürsoy, yazısının yanında ip yumağı, kadın doktor ve kalp emojileri de paylaştı.

YAPAY KALBİ TAKAN İLK KADIN DOKTOR
Kalp ameliyatları konusunda Almanya’nın tanınmış doktorları arasında gösterilen Dilek Gürsoy, özellikle yapay kalp üzerine yaptığı araştırma ve uzmanlığıyla biliniyor. Gürsoy, 2012 yılında bir hastasına yapay kalp takarak Avrupa’da bu ameliyatı gerçekleştiren ilk kadın kalp cerrahi olarak tarihe geçti.

BABASINI KALP RAHATSIZLIĞINDAN KAYBETMİŞTİ
İşçi ailesi çocuğu olarak 1976 yılında Neuss kentinde dünyaya gelen Dilek Gürsoy, küçük yaşta babasını kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybetmişti. Dilek Gürsoy’un ‘Ich stehe hier, weil ich gut bin’ (Buradayım çünkü iyiyim) adlı kitabı 2020 yılında yayımlandı. 2020 yılında kendi muayenehanesini açan Dilek Gürsoy burada hastalarına hizmet veriyor.

 

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#Almanya#Dr. Dilek Gürsoy#Dantel

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