Son dakika - Neymar'dan sürpriz yorum! Kalp gönderdi....

Neymar yılbaşında düzenlediği dev partiyle tepki çekmişti. O partiye gelen isimler arasında yer alan bir isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Neymar, Arjantinli şarkıcı Emilia Mernes'in bir fotoğrafına yorum yaptı. Neymar, Mernes'in bir bebekle paylaştığı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Neymar'ın yorumuna binlerce yorum gelirken aşk iddiaları gündeme geldi.



Emilia'nın arkadaşı olan Lizardo Ponce ise ikiliyle ilgili açıklama yaptı.



'Neymar çok iyi, kibar ve iyi bir ev sahibi. Emilia ve Neymar arkadaşlar.' dedi.



