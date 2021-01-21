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Avrupa
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Son dakika - Neymar'dan sürpriz yorum! Kalp gönderdi....

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Son dakika - Neymar'dan sürpriz yorum! Kalp gönderdi....
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PSG'nin dünya yıldızı Neymar'ın Instagram'da yaptığı bir yorum gündeme oturdu.

Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....
Neymar yılbaşında düzenlediği dev partiyle tepki çekmişti.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....
O partiye gelen isimler arasında yer alan bir isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....
Neymar, Arjantinli şarkıcı Emilia Mernes'in bir fotoğrafına yorum yaptı.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....
Neymar, Mernes'in bir bebekle paylaştığı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....
Neymar'ın yorumuna binlerce yorum gelirken aşk iddiaları gündeme geldi.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

Emilia'nın arkadaşı olan Lizardo Ponce ise ikiliyle ilgili açıklama yaptı.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

'Neymar çok iyi, kibar ve iyi bir ev sahibi. Emilia ve Neymar arkadaşlar.' dedi.
Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

Son dakika - Neymardan sürpriz yorum Kalp gönderdi....

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