Yıldız futbolcu veda ediyor!

Boateng müthiş bir kariyer elde etti. 2013 ve 2020 yılında Bundesliga, Alman Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bir arada elde etti. Sekiz kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Bir kez dünya şampiyonu oldu. 5 kez Alman Futbol Federasyonu Kupası kaldırdı. Bir kez İngiltere Kupası sevinci yaşadı. Bir kez yılın futbolcusu seçildi. Bir kez FİFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu Kupası kaldırdı. Avrupa Ümit Milliler şampiyonu oldu. 5 kez Almanya Süper Kupası sevinci yaşadı. İki kez UEFA Kupası şampiyonluğu elde etti. Kariyerindeki başarıların büyük bölümünü de Bayern Münih formasıyla sahip oldu. Ancak Bayern Münih yönetimi yeni planlamada Boateng'e yer vermiyor. Nedeni de futbolcunun sakatlığı nedeniyle 90 dakikayı zor tamamlaması gösterildi. Yönetim sezon sonunda Boateng'e kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip, yolcu edecek. AMERİKA YOLU GÖRÜNÜYOR

Geçtiğimiz sezonda da yönetim Boateng'i göndermek istedi. Ancak tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmak istemedi. Niko Kovac döneminde yedek bekledi, kimi maçların kadrosuna da alınmadı. Ancak kasım ayında takımın başına Hansi Flick gelince Boateng adeta yeniden doğdu. Flick'in vazgeçilmezi oldu. Bunda Niklas Süle'nin uzun süre devam eden sakatlığının da etkisi var. Boateng de yakaladığı forma şansını iyi değerlendirdi. Kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Boateng her fırsatta kariyerini Amerika'da futbol oynayarak tamamlamak istediğini söylüyor. Şimdi bu hayalini gerçekleştirme fırsatı doğdu. Sezon sonunda serbest kalacağı için Amerika'ya transferi de kolay olacak. Formunun zirvesinde olduğu için Bundesliga ekipleri de tecrübeli futbolcuyu kadrolarına alabilir. Futbola başladığı Hertha Berlin ilk adres olabilir. Berlin doğumlu olması, ailesi ve çocuklarının da Berlin'de yaşıyor olmaları Boateng'in Hertha Berlin için karar vermesine etki yapacak faktörler olarak görülüyor.