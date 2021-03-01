Yıldırım ve Gökyıldız ‘Küresel Kadın Ödülü’ne aday gösterildi
İngiltere’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak olan ‘Küresel Kadın Zirvesi 2021’ ödüllerinde İngiltere barosu avukatlarından Aynur Gökyıldız, ‘İlham Verici Ödülü’, İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım ise Onur Ödülü’ için aday gösterildi.
AMACI dünyanın her köşesindeki kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak olan ‘Küresel Kadın Zirvesi 2021’ ödül töreninde ödüle layık görülen adaylar, internet üzerinde verilen oylarla belirlenecek. Oy kullanma süresi 2 Mart akşamına kadar sürecek. Etkinlik kapsamında her finalist için özel poster hazırlandı ve tebrik mektubu gönderildi. Adayları görmek ve oy kullanmak için linkten giriş yapılabilir.
Woman Summit Award 2021 &Kuresel Kadin Zirvesi Odulu 2021
https://voting.globalwomanlounge.com/home.php