Yıldırım ve Gökyıldız ‘Küresel Kadın Ödülü’ne aday gösterildi

AMACI dünyanın her köşesindeki kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak olan ‘Küresel Kadın Zirvesi 2021’ ödül töreninde ödüle layık görülen adaylar, internet üzerinde verilen oylarla belirlenecek. Oy kullanma süresi 2 Mart akşamına kadar sürecek. Etkinlik kapsamında her finalist için özel poster hazırlandı ve tebrik mektubu gönderildi. Adayları görmek ve oy kullanmak için linkten giriş yapılabilir.

Woman Summit Award 2021 &Kuresel Kadin Zirvesi Odulu 2021

https://voting.globalwomanlounge.com/home.php

