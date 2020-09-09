Yılda 45 milyon civciv...

KLÖCKNER yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, geçiş sürecine kadar hazırlıkların tamamlanması amacıyla yasanın gelecek yıl sonunda yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti. Gelişen teknolojiyle artık kuluçkanın erken dönemlerinde civcivlerin cinsiyetinin saptanabileceğini belirten Klöckner, yumurtadan alınacak sıvıyla doğacak civcivin cinsiyetinin belirlenmesinin mümkün olduğunu ve bu yöntemin ülke genelinde yaygın kullanılması için bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi. 2021 sonuna kadar yöntemin herkes tarafından uygulanacağına inandığını belirten Klöckner, civcivlerin bir günlükken öldürülmesinin etik olmadığını vurguladı. Almanya Tavukçuluk Birliği de Klöckner’in tasarını destekliyor.

Tavuk çiftlikleri sahipleri civcivler yumurtadan çıktıktan bir gün sonra cinsiyetini tespit ettikleri erkek civcivleri itlaf ediyor. Yılda öldürülen erkek civciv sayısının 45 milyon olduğu tahmin ediliyor.