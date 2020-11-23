Yılbaşı kutlamaları ne olacak?.. Almanların yüzde 64’ü...

55 yaş üzeri ankete katılanlar arasında kutlamaların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 70, 35-44 yaş grubu arası yüzde 58. Yılbaşı kutlamalarını yasaklama yetkisi belediyelerde. Kutlamaların yasaklanmasına karşı olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, “Havai fişeklerle yılbaşı kutlaması mümkün olmalı” dedi. Berlin’de her yıl tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen yılbaşı eğlencesi ise yapılmayacak. Berlin Ekonomi Senatörü Ramona Pop, “Yılbaşı kutlaması ve ailelerin buluşması olmayacak” dedi.