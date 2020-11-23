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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Yılbaşı kutlamaları ne olacak?.. Almanların yüzde 64’ü...

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Yılbaşı kutlamaları ne olacak?.. Almanların yüzde 64’ü...
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Yougov araştırma şirketi, salgın nedeniyle yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmamasını araştırdı. Ankete katılan Almanların yüzde 64’ü kutlamaların yasaklanmasını istiyor. Yüzde 25’i yasağı reddederken, yüzde 10’u ise kararsız.

55 yaş üzeri ankete katılanlar arasında kutlamaların yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 70, 35-44 yaş grubu arası yüzde 58. Yılbaşı kutlamalarını yasaklama yetkisi belediyelerde. Kutlamaların yasaklanmasına karşı olan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, “Havai fişeklerle yılbaşı kutlaması mümkün olmalı” dedi. Berlin’de her yıl tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen yılbaşı eğlencesi ise yapılmayacak. Berlin Ekonomi Senatörü Ramona Pop, “Yılbaşı kutlaması ve ailelerin buluşması olmayacak” dedi.

 

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