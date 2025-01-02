‘Yılbaşı gecesi çizgiler çoktan aşıldı’

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FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Almanya’nın büyük çoğunluğunda yeni yıla huzurlu ve neşeli bir başlangıç yaptık” dedi ancak polis, ilk yardım ekipleri ve itfaiye ekiplerine yönelik saldırıları kınadı. Faeser, faillerin yargılanıp en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Yılbaşı gecesi Almanya’nın çeşitli bölgelerinde, özellikle Berlin’de yaşanan olayları değerlendiren Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise ‘iç savaş benzeri’ yorumunu yaptı. Hermann, “İnsanlar ağır yaralandığında ve binalar patlayıcılarla oturulamaz hale getirildiğinde, kırmızı çizgiler çoktan aşılmış demektir” dedi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser

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Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann

37 POLİS YARALANDI

Berlin’de, açıklanan ilk verilere göre 37 polis memuru ve bir itfaiyeci yaralanırken, bir polisin yasa dışı havai fişekle ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Leipzig’de yaklaşık 50 kişi polise havai fişek ve şişelerle saldırırken, Münih’te yüzlerce kişi polis ekiplerine zarar verdi. Münih’teki saldırılara katılan yaklaşık 200-300 kişinin sol görüşlü gruplardan olduğu belirtildi. Acil servis ekiplerine yönelik saldırılar, Berlin, Münih, Köln, Leipzig ve Hamburg gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı. Olaylar sırasında ciddi yaralanmalar yaşanırken, acil servis çalışanlarının maruz kaldığı şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.





‘SINARLAR ZORLANDI’

SPD milletvekili Dirk Wiese, acil servis ekiplerinin daha iyi korunmasını sağlayacak yasaların bir an önce çıkarılması gerektiğini belirtti. FDP’li eski Adalet Bakanı Marco Buschmann’ı eleştiren Wiese, yasa tasarısını engelleyen muhalefeti de suçladı. Polis Sendikası Başkanı Jochen Kopelke, yaşanan şiddet olaylarının, acil servis ekiplerini korumak için daha fazla personele ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini belirtti. Kopelke, hem personel hem de yasal anlamda sınırların zorlandığını vurguladı.