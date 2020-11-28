Yıl sonunda vergi avantajını kaçırmayın

ÇOCUK BAKIM HARCAMALARI

Koronovirüs pandemisine bağlı olarak vergiden tasarruf etme imkânı var. Örneğin tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da bu yılın ilk yarısında yaşanan ilk pandemi dalgasından sonra okullar ve yuvalar bir süre kapatılmıştı. Özellikle çocuklu aileler, bu karardan olumsuz yönde etkilenmişlerdi. Çalışan ebeveynlerin çocukları için eve bakıcı çağırmak zorunda kalmışlardı. Çocuklu aileler, 14 yaşına kadar çocuk başına yılda 6 bin euroya kadar bakım harcamalarını vergi denkleştirmesinde beyan edebilirler. Çocuk bakım harcamalarının üçte ikisi oranında, diğer bir ifadeyle çocuk başına 4 bin euroyu vergiye tabi gelirden düşülebiliyor. Bu sayede vergiye tabi gelir miktarı düştüğünden, gelirden ödenen vergi miktarı da otomatikman düşecektir. Yetmedi..

BAŞKA NELER VERGİDEN DÜŞÜLEBİLİYOR?

İşveren tarafından sigortalı çalışanlara, çocuklarının bakımı için 14 yaşına kadar, kişi başına yaptığı 600 Euroya kadar destek amaçlı ödemeler vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca bu miktar vergiye tabi gelirden de düşülebiliyor. Maliye, işverenin maddi destek amaçlı bakım ödeneği sadece çocuk bakımı için değil, bakıma muhtaç yaşlıların bakımı için kullanılsa da, vergiden muaf sayılıyor. Vergi beyannamesinde, gerek çocuk, gerekse yaşlı aile yakını için yapılan bakım masraflarına ilişkin belgeler veya banka havalesine ilişkin dekontlar maliyeye ibraz edilmeli. Yetmedi...

KORONAVİRÜS PRİMİ MÜJDESİ

İşverenler çalışanlarına, koronovirüs pandemisi sırasında gösterdikleri olağanüstü çabalarından dolayı ek prim ödemesi yapıyorlar. Maliye, 1.500 Euroya kadar ödenen işveren desteği vergiden muaf sayılıyor. Önemli olan, koronovirüs priminin, Noel parası veya yıl sonunda yapılan diğer prim ödemelerinden bağımsız olarak işveren tarafından çalışanın hesaba yatırılmış olmasıdır. Birçok işveren, koronavirüs nedeniyle çalışma hayatına getirdiği bir dizi olumsuzluklar nedeniyle iş yükü artan çalışanları ödüllendirmek veya teşvik etmek amacıyla, ek prim ödemeleri yaptı veya yapıyor. Örneğin Almanya’nın elektronik devi Siemens ve Alman posta işletmesi Deutsche Post, çalışanlarına prim müjdesi verdi bile. Yetmedi..

TADİLAT VE TAMİRAT MASRAFLARI

Vergiye tabi gelirden düşülebilen kalemlerin başında ev veya konutunuzda yaptırdığınız veya yaptıracağınız tamirat ve tadilat harcamaları geliyor. Maliye yılda 6 bin euroya kadar, işçilik parası adı altında yaptığınız ödemeleri dikkate alıyor. Bu miktarın yüzde 20’si oranında, diğer bir ifadeyle 1.200 euroya kadar olan masrafları vergiden düşebilirsiniz. Malzeme masrafları, tamirat veya tadilat harcamalarından sayılmadığı da unutulmamalıdır. Burada kastedilen harcamalar, daha ziyade işçilik ve çalıştırdığınız kişilerin yol paraları için yaptığınız ödemeleri kapsıyor. Bu bağlamdaki harcamalarınızı faturalarla belgelemeniz gerekiyor. Maliye, tahmini harcamaları kabul etmediği gibi işçilik veya yol parasına ilişkin harcamaların, banka havalesi veya bankamatik ile ödenmesini şart koşuyor.

HANGİ TARİH ÖNEMLİ?

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur: Ev veya konutunuzdaki tadilat veya tamirat çalışmalarını ne zaman yaptığınızdan ziyade, bu çalışmalara ilişkin ödemelerini ne zaman yaptığınız, yani fatura tarihi önemli. Örneğin 2021 yılının başı için planladığınız tadilat çalışmaları için bu yılın sonuna kadar kısmi ödeme yapmanız veya avans vermeniz halinde, bu harca kalemini, 2020 vergi denkleştirmesinde beyan edebilirsiniz. Diğer bir ifadeyle, bu yıl için 6 bin euroya kadar olan tamirat ve tadilat harcama bütçe sınırına ulaşamayanların, yıl sonuna kadar yararlanabilecekleri vergi avantajı için ellerini çabuk tutmalarında fayda var. Yetmedi...

TEMİZLİK GİDERLERİ

Ev işlerine yakın hizmetler için yapılan harcamalar da vergiden düşülebiliyor. Örneğin temizlikçi, bahçıvan veya kış aylarında yolların kardan arındırılması için görevlendirdiğiniz temizlik şirketine yaptığınız toplam 20 bin euroya kadar olan ödemelerin yüzde 20’si, yani 4 bin eurosu vergiden düşebilirsiniz. Maliye, yapılan harcalamaları belgemek için banka havalesine ilişkin dekont veya bankamatik kartıyla yapılan ödemelerde, kasa fişinin ibraz edilmesini isteyebilir. Yetmedi...

MESLEK GİDERLERİ

Vergi denkleştirmesinde sigortalı çalışanların Almancası ‘Werbungskosten’ olan meslek giderlerinden 1.000 eurosu kadar dikkate alınıyor. Meslek amaçlı harcama yapmış veya yapmamış olmanıza bakılmaksızın, bu harcamalar yapılmış gibi vergi denkleştirmesinde dikkate alınır. Bunun dışında mesleki eğitimi için yaptığınız harcamaları da vergiden düşebilirsiniz. Bunun için ayrıca belirlenen 1.000 euro tutarındaki azami harcama miktarı, vergiden düşülebiliyor. Bu yılın sonuna kadar, bu sınırı net 800 euroya kadar aşan harcamalar da vergi denkleştirmesinde ilave mesleki eğitim harcama kalemi olarak dikkate alınıyor. Yetmedi...

BAĞIŞLARI UNUTMAYIN!

Hem iyilik yapmak hem vergiden tasarruf etmek mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl mı? Kamu yararına faaliyet gösteren kuruluş ve örgütlere yapacağınız bağışlardan 200 euroya kadar olan miktarları vergiden düşebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, bağışa ilişkin banka dekontu ibraz etmeniz. Maliye, 200 euroyu aşan bağışlarda bağış makbuzu istiyor. Bağışları olağanüstü harcama kalemi olarak değerlendiren maliye, yıllık gelirinizin yüzde 20’sini bağış olarak vergiden düşmenize izin veriyor.

Vergi denkleştirmesiyle ilgili son bir hatırlatmada bulunalım: 2019 yılı için vergi denkleştirmesini yapanların, vergi beyanlarını 31.07.2020’ye kadar maliyeye bildirmiş olmaları gerekirken, mali müşavir üzerinden vergi beyanı yapanlara vergi beyanı için 02.03.2021’e kadar süre tanınıyor. Vergi beyanını zamanında yapmayanlara para cezası kesildiğini, burada uyarmış olalım.

MEVDUAT GELİRLERİNİN YÜZDE KAÇI VERGİYE TABİ?

Almanya’da mevduat faizi, kâr payı veya hisse senedi satışlarından elde edilen kazançlar, 2009 yılından bu yana yüzde 25 oranında vergiye tabi. Maliye yüzde 25’in üzerinden ek olarak 5.5 oranında dayanışma vergisi kestiği için, bu tür kazançlara uygulanan vergi oranı yüzde toplamda 26.375’e yükseliyor. Tek başına yaşayanlar için bu kazanç kalemi için 801 euroya kadar vergi muafiyeti uygulanıyor. Maliye, 801 euroyu aşan faiz gelirlerini veya hisse senedi satışlarından elde edilen kazancı vergiye tabi tutuyor. Evlilerde veya resmi olarak birlikte yaşayan eşler için muafiyet miktarı iki katına, yani 1.602 euroya yükselir.

İSTEĞE BAĞLI PRİM YATIRABİLİR MİYİM?

Ugur Gürel – Almanya

EKİM 1999’dan beri Almanya’da çalıştığınızı, Türkiye’deki sigorta başlangıcınızın 1998 yılı olmak üzere 285 gün sigortalı çalışmışlığınız olduğunu belirterek, “Almanya’da ikâmet etmekteyim. Benim sorum aylık prim ödeyerek isteğe bağlı emeklilikten faydalanabilir miyim? Böyle bir imkân var mıdır?” diye, soru yöneltmişsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak isteğe bağlı prim yatırmak için sürekli Türkiye’de ikâmet etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde isteğe bağlı prim ödemeleriniz kabul edilmez. Yurtdışındaki sürelerini Türkiye’de değerlendirmek için 3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanunundan da yararlanabilirsiniz. Ancak yapılan son yasal düzenlemeden sonra yurtdışı borçlanmasının bir cazibesi kalmadı. Buna rağmen borçlanma yapmak istiyorsanız, yurtdışı sürelerinizin eski adı Bağ-Kur olan 4/b sigorta kolunda değerlendirileceğini, aylığınızın da bu sigorta kolundan bağlanacağını unutmamalısınız.