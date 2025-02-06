Yiğit’in imdadına Türkiye yetişti

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ALMANYA’da taksicilik yapan Denizli nüfusuna kayıtlı baba Fikret Buhur, oğlu Yiğit’in doğuştan hiçbir sorunu olmadığını ancak son bir yıldır beyninde oluşan tümör nedeniyle Köln Uni Klinik’te 10 aydır tedavi gördüğünü söyledi. Bugüne kadar hastane doktorların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirten Fikret Buhur, şunları söyledi:

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“Ancak doktorlar oğlumun tedaviye cevap vermediğini söyleyerek taburcu etmek istedi. Biz de Köln Başkonsolosluğu’na müracaat ettik.Gerekli yazışmaların ardından 5 Şubat’ta Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak gelerek oğlumu alıp tedavisini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye götürdü. İstanbul’da Başakşehir Çam Sakura Hastanesi’nde şu an tedaviye başlandı. Allah devletimizden razı olsun. Çaremizin, umudumuzun bittiği anda ana şefkati gibi sıcak desteğini görmek anlatılmaz bir duygu. Başta konsolosluk olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

DUYGULANDIRAN MESAJ

11 yaşındaki Yiğit de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda okula gitmeyi çok özlediğini, beynindeki tümörden dolayı ayakta duramadığını, yürüyemediğini ve sürekli sancı çektiğini yazarak en büyük hayalinin iyileşerek Köln’deki çikolata müzesini gezmek olduğunu söyledi. Yiğit’in bu mesajı Almanya’da yaşayan Türk toplumunu çok duygulandırdı.