Yıldırım hızıyla uzlaşma: Ve Almanya çarşamba kapanıyor

ALMANYA’da korona vakaları ve ölü sayılarında patlama yıldırım hızıyla tam karantinaya götürdü. Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla korona zirvesinde tam kapanma kararı çıktı. Almanya çarşamba gününden itibaren karantinaya giriyor. Süpermarketler, sağlık malzemeleri ve günlük ihtiyaç dışındaki tüm iş yerleri, okullar ve kreşler çarşamba gününden itibaren kapanıyor. Başbakan Merkel’in eyalet başbakanlarıyla her seferinde 5, 6 saat süren toplantısı bu sefer 1 saat bile sürmedi. Federal hükümetle eyalet arasında tam kapanmada hızla uzlaşma sağlandı. Başbakan Merkel aşılamaya ne zaman başlanacağı konusunda tarih verdi.





İŞTE ÖNLEMLER

MARKETLER: Süpermarketler, sağlık malzemesi, bebek malzemeleri satan iş yerleri, fizik tedavi, ergo terapi, ayak sağlığı bakımı yapan yerler, içecek dükkânları, Noel ağacı, hayvan yemi satan iş yerleri, pazar yerleri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, bisikletçiler, kurye servisi, postaneler, toptancılar açık kalacak.

OKUL VE KREŞLER: Okullar ve kreşler çarşamba gününden itibaren 10 Ocak tarihine kadar gelecek 3.5 hafta kapalı kalacak. Sadece acil durumlarda kreşlerde çocuk bakımı yapılacak. Anne-babalar gerekirse paralı izin alacak. Okullar cuma günü zaten Noel tatiline giriyor ve birçok eyalette Noel tatili 10 Ocak tarihine kadar sürüyor. Tatil yeni kararla öne alındı. Gerekirse öğrencilere uzaktan ders verilecek. Son sınıflar için özel düzenlemeler yapılabilecek.

HUZUREVLERİ: Huzur ve bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Tıbbi maskelerle desteklenecek. Eyaletler bakıcı ve çalışanlara her hafta sık sık ücretsiz hızlı test yaptıracak. Bakımevlerine ziyaretlerde negatif test sonucu istenecek.

KUAFÖRLER KAPANACAK: Kuaförler, vücut bakımı, kozmetik, masaj ve dövme salonları kapanacak.

İBADETHANLER: Cami, kilise, sinagog gibi ibadethaneler sadece 1.5 metre mesafe ve maskeyle ibadete açık olacak. İlahi okunmayacak.





YILBAŞI: Havai fişek satışı ve yılbaşı gecesi meydanlarda toplanma yasak.

ALKOL: Meydanlarda, kamu alanında çarşamba gününden itibaren içki yasağı geçerli. İhlali durumunda para cezası öngörülüyor.





NOEL: Noel öncesi ve sonrası 10 Ocak tarihine kadar en fazla iki haneden 5 kişi bir araya gelebilecek. 24-26 Aralık Noel akşamı sosyal temasta yumuşama mümkün. En fazla iki haneden 10 kişiyle sınırlı tutulacak. Bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil değil. Noel’de buluşma sadece birinci derece akrabalar için geçerli. Başbakan Merkel ve Eyalet başbakanları 5 Ocak tarihinde yeniden durum değerlendirmesi yapacak. Gerekirse önlemler 10 Ocak tarihinden sonra da uzayacak.

AŞI TARİHİ

Basın toplantısında ne zaman aşıya başlanacağı sorusunu yanıtlayan Merkel, Avrupa İlaç İdaresi’nin (EMA) 29 Aralık’ta aşıya izin vermeyi planladığını, ardından aşı nakliyatına ve birkaç gün sonra da aşılamaya başlanacağını söyledi. Merkel, sert önlemlerle ilgili zorluk beklemediğini, “Ölü ve patlayan vaka sayıları bu önlemleri gerekli kıldı. Burada bir zorluk çıkacağını beklemiyorum. Harekete geçmek zorundaydık ve şimdi harekete geçiyoruz” dedi. Başbakan Merkel vaka sayılarının önlemlere rağmen 10 gün daha yükseleceğini, ardından düşme beklediklerini vurguladı.

YARDIMLAR ARTACAK

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise salgın durumunun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak “Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa’nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık” değerlendirmesinde bulundu. Maliye Bakanı Olaf Scholz iş yerlerinin bir ay kapalı kalması durumunda yardım miktarının 11 milyar euroya ulaşacağını söyledi ve “Bunlar doğru ve gerekli önlemler” dedi. Maliye Bakanı Scholz, önlemlerden etkilenen iş yerlerine mali yardımı sürdüreceklerini kaydetti.