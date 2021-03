Başkent Hartum’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sosyal İşler Müşaviri Abdullah Şen, yetimler ve aileleri katıldı. Büyükelçi Neziroğlu, törende yaptığı konuşmada, “Yetim gülerse dünya güler, bu çok önemli. Küçük bir program ama halisane bir program o yüzden katlanarak devam ediyor. Çocuklarınızı mutlaka okutun. Onlar için gelecek okumakta. Siz okutun biz de büyükelçilik olarak yetim çocuklarımıza üniversitede burs vermeye gayret edeceğiz. Almanya’daki kardeşlerimize sizlerin adına teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak inşallah” dedi. Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu

Sudan Risale-i Nur Merkezi Temsilcisi Zübeyir Erdem Celep de 2015’ten bu yana Almanya’da yaşayan hayırsever Türk vatandaşların yetimlere desteğine aracı olduklarını söyledi. Sudan’da 50 aileyle başlayan yardım seferberliğinin 110 yetim aileyle sürdüğünü dile getiren Celep, “Almanya’dan gelen kardeşlerimiz her sene bir hafta burada kalıyor. Yetim aileleri ziyaret edip gönüllerini hoş etmeye, imkân nispetinde maddi sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyorlar” diye konuştu. ALMANYA’DA KARDEŞ AİLESİ VAR

Yetimler ve ailelerinin manevi destekle morallerini yükseltmek için her yıl düzenli olarak martta bir araya geldiklerini belirten Celep, “Ailelere aylık maddi desteğin yanı sıra yetim çocuklardan üniversite çağına gelenlere burs veriyoruz. Her yetim ailenin masraflarını üstlenen, onlarla ilgilenen Almanya’da bir kardeş ailesi var. Ara sıra mektuplaşıyorlar. Aralarında çok güzel bir iletişim var. Hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadesini kullandı. Konuşmalardan sonra Sudanlı yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar, ailelerine ise erzak dağıtıldı.