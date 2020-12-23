‘Yeterli delil var’ ömür boyu istedi

KILLMER, “Bizim inancımıza göre Ernst için en uygun ceza ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıdır. Vali Lübcke’nin öldürülmesi ve Iraklı sığınmacıya yapılan saldırı ırkçı motif ile işlenen suçlardır. Stephan Ernst, Vali Lübcke’yi, sığınmacılardan ve mültecilerden nefret ettiği için öldürdü” dedi. Başsavcının talebi yönünde ceza verilmesi durumunda Ernst’in 15 yıl sonra tahliye edilmesinin de önü kesilmiş olacak. Davanın iki numaralı sanığı Markus H. için ise 9 yıl 8 ay hapis cezası istendi. Mahkeme, geçen ekim ayında Markus H.’nin tutukluluk halini kaldırmıştı. Ernst, polise verdiği ifadede 2 Haziran 2019’da Vali Lübcke’yi mülteci politikaları savunduğu için evinin terasında vurduğunu itiraf etmişti. Şimdi 27 yaşında olan ıraklı mülteciyi ise 2016 yılında bıçakladığı yönündeki iddiaları kabul etmemişti. ‘YARDIM ALMADAN YAPAMAZ’

Başsavcı Killmer, Lübcke’nin 1945 yılından bu yana ırkçı terör kurbanı olan ilk politikacı olduğunu da mütalaasında vurguladı. Başsavcı, “Lubcke cinayeti sonucu sadece bir eş, bir baba veya bir dede öldürülmedi. Hukuk devletine ve onun demokratik değerlerine yapılan bir saldırı da gerçekleşti. Bu tür saldırıların aşırı sağ çevrelerden destek alınmadan yapılması mümkün değil. Markus H., yabancılara karşı taşıdığı nefret duygusuyla cinayet silahını temin etti. Ernst’e silah talimi yaptırarak Walter Lübcke’yi öldürme yeteneği kazandırdı” dedi. Başsavcı, cinayet anında diğer sanık Markus H.’nin olay yerinde olduğuna inanmadığını da kaydetti. Polis ve savcılık sorgularında farklı ifadeler veren Ernst, cinayet anında sanık Markus H.’nin yanında olduğunu söylemişti. Davayla ilgili kararın ocak ayı sonunda verilmesi bekleniyor.