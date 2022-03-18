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‘Yeteri kadar tahıl ürünü var, marketlere hücum etmeyin’

#Tahıl Ürünü#Almanya Çiftçiler Birliği#Rus Ürünleri
‘Yeteri kadar tahıl ürünü var, marketlere hücum etmeyin’

Rusya’dan tahıl ürünleri ithalinin yasaklanması üzerine açıklamada bulunan Almanya Çiftçiler Birliği (BV) Başkanı Joachim Rukwied, 2022 yılı için yeterli tarım rezervleri olduğunu, bu nedenle marketlere hücum etmenin saçmalık olduğunu söyledi.

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TÜM Avrupa Birliği ülkelerinde yeterli derecede buğday, yulaf ve arpa gibi tahıl ürünleri bulunduğunu söyleyen Çiftçiler Birliği Başkanı, Rus ürünlerine getirilen ithal yasağının gıda açısından sıkıntı yaratmayacağını vurguladı. Savaşa rağmen temel gıda maddelerinin temininde fazla sorun olmadığını kaydeden Ruckwied, 2022 yılının garanti altında olduğunu, ancak gıda ürünlerindeki fiyat artışının devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. Rusya ve Ukrayna’nın en büyük buğday üreticilerinden olduğunu kaydeden Ruckwied, savaş nedeniyle en fazla beslenme sorununun AB ülkelerinde değil, Arap Yarımadası ile Afrika ülkelerinde ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

FİYATLARDA ARTIŞ
Diğer yandan Almanya’nın en büyük ucuz süpermarket zinciri olan Aldi grubunun sudan kahveye kadar 400 kadar ürüne yeniden zam yaptığı duyuruldu. Tüm ürünlerde ortalama 1 euroya varan zamlarda en büyük artışın kahve fiyatında olduğu bildirildi. Pandemiden sonra Ukrayna krizinin tedarik fiyatlarını son derece yukarı çektiğini belirten Aldi sözcüsü, artan maliyeti tüketicilere yansıtmaktan başka çareleri kalmadığını dile getirdi. Diğer büyük süpermarket zincilerinden Lidl’in de temel tüketim ürünlerine aynı nedenlerden dolayı zam yaptığı kaydedildi.

 

 

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#Tahıl Ürünü#Almanya Çiftçiler Birliği#Rus Ürünleri

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