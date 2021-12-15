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‘Yeteri kadar aşımız yok’

#Almanya Koronavirüs#Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#AVRUPADAN HABERLER
‘Yeteri kadar aşımız yok’

Dördüncü dalganın kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını belirten Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, ülkede yeteri kadar aşı bulunmadığını söyledi. Lauterbach, “Günlerdir aşı sıkıntısından kurtulmak için çalışıyorum. Fakat gerçekten yeterli aşımız yok” dedi.

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ALMANYA Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Eyalet Sağlık Bakanları arasında dün (salı) yapılan zirvede ortak bir karar çıkmadı. Kendisi de hekim olan ve pandemi döneminde televizyon programlarının ‘aranılan ismi’ olduğu için tabanın bastırmasıyla Federal Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Karl Lauterbach, zirvede ilk etapta ileriye dönük beklentilerin ve gerektiği takdirde alınması gereken önlemlerin görüşüldüğünü açıkladı. Vaka sayısındaki artış ve yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısına göre eyaletlerin, alınacak önlemlerle ilgili kararları kendilerinin vereceğine dikkati çeken Lauterbach, şu aşamada Noel öncesine kadar ülke genelinde kısıtlamalar planlanmadığını belirtti. Bakan Lauterbach, bazı pandemi uzmanlarının tazeleyici aşının ikinci aşıdan 3 ay sonra yapılabileceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatırken, bu süreyi kısa bulduğunu söyledi.

‘GÜNLERDİR ÇALIŞIYORUM’
Dördüncü dalganın kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını belirten Lauterbach, ülke genelinde stoklardaki koronavirüs aşılarıyla ilgili sayım yaptırdığını, gelecek yıl için yeterli sayıda aşı envanteri bulunmadığını söyledi. 2022’nin ilk çeyreğinde aşı dar boğazı ile karşılaşacaklarını vurgulayan Lauterbach, sorunun çözümü için çalışmalara başladıklarını kaydetti: “Aşı az olması herkes gibi beni de şaşkınlığa uğrattı. Günlerdir aşı sıkıntısından kurtulmak için çalışıyorum. Fakat gerçekten yeterli aşımız yok. Aşı takviyesi yapabilmek için tüm kanalları devreye sokmuş durumundayız. Aşı üreticileri ile de doğrudan bağlantıya geçmiş bulunuyoruz. Umarım çok yakında olumlu mesajlar verebiliriz. Çalışmalar Avrupa Birliği ile uyum içinde yürütülmeli ve hız kazanmalıyız.”

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TEST ŞARTI İPTAL
Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı’nda (GMK) alınan yeni bir kararla ‘Booster’ aşısını olanlara ‘2G+’ kuralıyla uygulanan test şartının kaldırıldığı duyuruldu. GMK Başkanı ve Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek (CSU), yeni uygulamanın faydalı olup olmadığının iki ay sonra tekrardan kontrol edileceğini belirtti. Sağlık kurumları ile bakım evlerinde ise hassas kişileri koruyabilmek için çalışanlara yönelik günlük test uygulamasının ‘2G+’ ve ‘3G+’ olarak devam edeceği vurgulandı. Sağlık zirvesi öncesi Olaf Scholz hükümeti tarafından göreve getirilen ve bilim insanları ile farklı alanlardan tıp uzmanlarının katıldığı ‘Korona Uzmanlar Konseyi’ toplantısında ise sadece karşılıklı görüş alışverişinde bulunmakla yetinildi. Konseyin önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlayıp Noel öncesi hükümete sunacağı da açıklandı.

VAKALARDA ARTIŞ VAR
Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, Almanya genelinde vakalar bir gün öncesine göre 21 bin kadar artarak son 24 saatte 51 bin 301 olarak belirlendi. Son 24 saat içerisinde 453 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 106 bin 680’e yükseldi. Almanya genelinde nüfusun yüzde 70 kadarının komple aşı olduğu belirtilen açıklamada, aktif olarak 947 bin 300 korona vakasının bulunduğu duyuruldu. Vakaların artması üzerine Brandenburg eyalet hükümeti, tüm bar ve diskoteklerin bu akşam (çarşamba) kapatılması kararı aldı. Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, bu alandaki kısıtlamaların ocak ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı.

 

 

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#Almanya Koronavirüs#Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach#AVRUPADAN HABERLER

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