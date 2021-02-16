Yeter artık açılsın!

MÜNİH’in küçük İstanbul’u olarak bilinen merkezdeki Goethe Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri gelecek ayı bekliyor. Dükkânların önünde kahve içip sohbet eden vatandaşlar “Hastalık azaldı, yeter artık. Sıkı önlemler alıp iş yerlerinin açılması lazım” diyor.

‘ÇOK MAĞDURUZ’

Cadde üzerinde 22 yıldır export dükkânı bulunan Memduh Zeytinoğlu, “Komşu kuaför 1 Mart’ta açıyor. Bize ise 7 Mart tarihi dendi, fakat henüz somut bir şey yok. Esnaf olarak çok mağduruz. İş yerim 15 Aralık’tan bu yana kapalı. Yardım dersen, adı var kendi yok. Her gün gelip ortalığı kolaçan ediyorum. Cadde insan kaynıyor, ‘Ne zaman açacaksın’ diye soruyorlar. İnsanlar sıkıldı, kaçacak yer arıyorlar” diye konuştu.



‘HASRET GİDERİYORUZ’

“Restoranlar, kafeler, kahvehaneler, dernek lokalleri hep kapalı olduğundan sokaktan başka sohbet edecek yer yok” diye dertlerini dile getiren vatandaşlar, “Evde oturmaktan bıktık, hava güzel olunca alışkanlık var, buraya gelip arkadaşlarla hasret gideriyoruz” diyor.