‘Yeşiller’le ortaklık olmaz’

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ALMANYA’da erken seçime gidilmesini isteyen ana muhalefet CDU/CSU’da ortaklık tartışmaları yoğunlaştı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin devam ermesi halinde, muhtemelen 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlerden sonra Yeşiller’le ortaklık edilmesine karşı olduklarını yineledi. “Yeşiller’in CDU/CSU’ya hoş görünmeye çalışmaları tamamen utanç vericidir. ‘Trafik Lambası Koalisyonu’ (SPD, FDP, Yeşiller) acilen lağvedilmelidir. Yeşiller bu hükümetin ideolojik çekirdeğidir. CSU için şu çok açıktır: Gelecek seçimlerden sonra siyah-yeşil koalisyon (CDU/CSU-Yeşiller) olmayacaktır. Yeşiller’in hükümette sorumluluk alması sonlandırmalıdır” dedi. Söder aynı zamanda Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ile Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’a (Yeşiller) ateş püskürdü. “Habeck, son nükleer santralları kapattığı ve uğursuz Kalorifer Yasası’nda ısrar ettiği için Almanya’nın gelmiş geçmiş en kötü Ekonomi Bakanı’dır” diyen Söder, Baerbock’u da ‘günümüzün en merkezi görevi göç sorununun çözümünü engellemekle’ suçladı.



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BSW İLE ORTAKLIK SİNYALİ

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de geçen yılın sonlarına doğru yaptığı bir açıklamada “En büyük rakibimiz” diyerek Yeşiller’e ortaklık kapısını kapatırken, partisinden farklı sesler yükselmeye başladı. Yeşiller’le ortaklık eden Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst (CDU), “Bizim KRV’de de başka eyaletlerde de Yeşiller’le ne denli başarılı bir politika sürdürülebileceğine tanıklık ediyoruz” diyerek Yeşiller’le ortaklık kapısının açık bırakılmasını istedi. Yeşiller ve SPD ile Saksonya’da ortaklık eden CDU’lu Michael Kretschmer de Wüst’e tam destek verdi. Öte yandan CDU da CSU da Sol Parti’yi terk edenlerin kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) ile federal düzeyde ortaklık etmeyeceklerini açıklarken, CDU’nun sağ popülist AfD’nin önünü kesmek için eyaletlerde BSW ile ortaklık edebileceği sinyalleri de gelmeye başladı.



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YEŞİLLER: ORTAKLIĞA AÇIĞIZ

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, demokratik tüm partilerle ortaklığa açık olduklarını söyledi. Dröge, “Birbirine karşı saygılı, dostane davranan, güvenilen ve bağlayıcı kararlar alan partilerle ortaklık edebiliriz” dedi. SPD ile FDP’nin bu kriterleri yerine getirdiğini belirten Dröge, “Ama başka ortaklıklar da mümkün. CDU ile de” diye konuştu. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour da “Demokratik partilerle ortaklığa açığız” diyerek muhafazakâr kanatla iş birliği yapabileceklerinin sinyalini verdi.

ANKETLERDE CDU/CSU ÖNDE

Almanya’da iktidara talip olan CDU/CSU’ya seçmen desteği arttı. Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 34, SPD yüzde 16.5, AfD yüzde 16, BSW (Birlik Sahra Wagenknecht) yüzde 7, FDP yüzde 5 ve Sol Parti’nin yüzde 3 oy alacak. Bu veriler ışığında CDU/CSU’nun oy oranının şu anda koalisyon hükumetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin toplam oy oranından daha yüksek olduğu ortaya çıktı.