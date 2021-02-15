‘Yeşiller’le ortaklık edilmez’

YEŞİLLER’in politikasıyla ‘kardeş parti’ Hıristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ve CDU’nun oluşturduğu muhafazakâr kanadın politikasının arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Ploss, “Böyle bir parti ile ortaklık edilmez” dedi. Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Anton Hofreiter’in özellikle yoğun yerleşim merkezlerinde konut sorunun çözümü için müstakil ev yaptırılmasının yasaklanması önerisini hatırlatan CDU’lu Ploss, “Yeşiller hâlâ yurttaşın özgürlüklerinin kısıtlanmasını istiyor. Ben şahsen böyle şeyi kabullenemem. Biz, CDU Hamburg Teşkilatı olarak böyle bir ideolojiye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Christoph Ploss ayrıca Yeşiller’le içişleri, göç, ekonomi, çevre ve savunma politikalarında da ciddi görüş ayrılıkları yaşadıklarının altını çizdi.

KOALİSYON HESAPLARI

Almanya genelinde son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında, bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 35, Yeşiller’in yüzde 19, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 15.5, Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11.5, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 6.5 ve Sol Parti’nin yüzde 6.5 oy alacağı belirlendi. Bu veriler ışığında CDU/CSU ile Yeşiller ve CDU/CSU-SPD koalisyonu mümkün. Ancak son yıllarda sistematik olarak oy kaybına uğrayan SPD, CDU/CSU ile yeni bir ‘büyük koalisyon’ oluşturmaya sıcak bakmıyor. Yeşiller olmadan başka bir koalisyon oluşturabilmek de mümkün görünmüyor.