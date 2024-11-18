‘Yeşiller’le ortaklığa hayır’

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ALMANYA 23 Şubat’ta yapılması öngörülen erken seçime hazırlanırken, şimdiden hükümet kurmak için olası ortak arayışları da başladı. İktidara göz diken ana muhalefet CDU/CSU’nun küçük kanadı CSU, Yeşiller’le koalisyon hükümeti oluşturmanın mümkün olmadığını ilan etti. “Kardeş parti” CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, seçimden sonra demokratik partilerle olduğu gibi Yeşiller’le de görüşmeye hazır olduklarını belirtirken, Yeşiller’le konuşacaklarını, ancak ortaklık etmeyeceklerini yineledi. Daha önceki aylarda da aynı yönde açıklamalarda bulunan Söder, “Yeşiller’le konuşmaya ‘evet’, ortaklığa ‘hayır” dedi. “Siyah-Yeşil (CDU/CSU) opsiyon değil” görüşünü vurgulayan CSU lideri, Almanya’nın gerçek bir yön değişimine ihtiyacı olduğunu belirtirken, bunun Yeşiller’le mümkün olmayacağının da altını çizdi.

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TEK ALTERNATİF BÜYÜK KOALİSYON

Markus Söder ayrıca partisinin Bavyera’daki tüm seçim bölgelerini kazanacaklarından emin olduğunu belirtirken, eyaletteki hükümet ortağı Özgür Seçmenler’e (FW) de, Hür Demokrat Parti’ye (FDP) de armağan edilecek bir tek bile oylarının olmadığını da dile getirdi. Son dönemlerdeki kamuoyu yoklamalarına göre, FW ile FDP’nin yüzde 5 barajını aşamayacaklarına dikkat çekerek, bu partilere verilecek oyların boşa gideceğini de söyledi. Söder kiminle ortaklık etmeleri konusunda bir açıklama yapmadığı halde, CDU ve CSU’nun tüzüklerinde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile kesinlikle iş birliği yapılmaması yer aldığından tek alternatif olarak CDU/CSU-SPD’nin “büyük koalisyon hükümeti” oluşturması kalıyor. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai de Yeşiller’in başbakan adayı gösterdiği Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’e eleştiriler yağdırdı. FDP’li politikacı, “Habeck, yanlış bir ekonomi politikasından yanadır. Habeck’in sol-yeşil ideolojisi Alman ekonomisi için zehir, Almanya’nın refahı ve işyerleri için de bir tehdittir” suçlamasında bulundu.