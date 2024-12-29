‘Yeşiller’le kesinlikle ortaklık yok’

Haberin Devamı

ALMANYA’da ‘kardeş parti’ CDU ile birlikte iktidarı devralmaya hazırlanan CSU’nun Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Yeşiller’le kesinlikle ortaklık etmeyeceklerini yineledi. Bild gazetesine konuşan Söder, “Yeşiller’le Koalisyon Sözleşmesi imzalamayacağınıza dair garanti veriyor musunuz?” sorusuna çok açık bir biçimde, “Bundan adım gibi eminim” yanıtını verdi. 2024 yılının Almanya’nın çıkarı ve geleceği için en önemli olayının SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin dağılmasının olduğunu söyleyen Söder, bu sayede Almanya’nın yeniden kalkınması ve gelişmesi şansının doğduğunu vurguladı. Söder, Magdeburg’da Suudi Arabistan kökenli bir saldırganın kiralık araçla Noel pazarına dalarak 5 kişiyi öldürmesi ve 230’un üzerinde kişiyi yaralaması gibi olaylarla ilgili olarak “Bu hasta kafaların eylemlerini yüzde yüz engellemek mümkün değildir. Ama bizim artık uyanmamız gerekir. Başka bir zamanda yaşıyoruz. İç güvenlikte de dönüşüme ihtiyacımız var. Amerikan Gizli Servisi olmasa biz hiçbir şeyi göremeyeceğiz. Biz sahip olduğumuz teknik imkânlardan bile yararlanmıyoruz. Buna bir son vermeliyiz ve zaman kaybetmeden yeni bir ‘güvenlik paketi’ hazırlamalıyız. Teknik alanda yapay zekâ devreye sokulmalı” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

‘DÜZENSİZ GÖÇ SINIRLANDIRILACAK’

Kendisinin de severek başbakan adayı olmak istediğini gizlemeyen, ancak önceliği CDU lideri Friedrich Merz’e bıraktığını söyleyen Markus Söder, Almanya’ya düzensiz göçü sınırlandırmakta kararlı olduklarını da vurguladı. Sığınma başvuruları kabul edilmeyen ve suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edilmelerini hızlandıracaklarını ve Almanya sınırlarında kontrolleri artıracaklarını da dile getirdi. Söder, yeni bir hukuk anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, “Burada hukuk ve yasalara, düzene saygı göstermeyenler, yasaları ihlal edenler Almanya’da kalma hakkına sahip olmamalılar” dedi.

‘ALMANYA’YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ’

Söder ayrıca, Scholz hükümetinin hayata geçirdiği Yurttaş Parası ödemeleri yüzünden insanların önemli bir bölümünün kendilerine teklif edilen işleri kabul etmeyip vergi mükelleflerinin sırtından geçindiğini ve her yıl milyarlarca Euro’nun çarçur edildiğini de söyledi. Yurttaş Parası’nı önemli ölçüde azaltacaklarını belirten Söder, Olaf Scholz hükümetinin hayata geçirdiği yeni konut ve binalarda en az yüzde 65 yenilenebilir enerji tüketecek ısı sistemi monte edilmesi mecburiyeti içeren Kalorifer Yasası’nı da iptal edeceklerini yineledi. CSU lideri Söder, zayıf bir Almanya’nın Avrupa’ya da zarar vereceğin dikkati çekerken, “Disiplin, çalışkanlık, dürüstlük ve dakik olma ilkelerine sahip çıkarak biz Almanya’yı yeniden hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.