Yeşiller’le bir daha ortaklık yok

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FDP Genel Başkanı ve eski Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller’i farklı siyasi ideolojiler peşinde koşmakla suçlarken, “Böyle bir parti ile Almanya’nın ekonomik alanda büyümesini ve halkımızın refah düzeyinin korunmasını gerçekleştirmek mümkün değil” dedi. Lindner, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine verdiği demeçte, “Koalisyon hükümeti döneminde ve son haftalarda edindiğim tecrübe ve intibalar ışığında, 9 Şubat’ta Potsdam’da düzenlenecek kongrede Yeşiller’le bir daha ortaklık yapılmamasını önereceğim. Bu yöndeki kararı delegelerin vermesini istiyorum. Delegelerin de bu önerime tam destek vereceğine inanıyorum” dedi.

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de aylardır “Yeşiller’le kesinlikle ortaklık etmeyeceğiz” yönündeki açıklamalarından sonra FDP’nin de böyle bir tutum sergilemesinin bundan böyle Almanya’da koalisyon hükümetleri kurulmasını daha da zorlaştıracağına dikkat çekildi.

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FDP’DE SANCILAR ARTTI

FDP yönetimi, CDU/CSU’nun göç ve sığınmacı politikasıyla ilgili olarak Federal Meclis’e sunduğu Yasa Tasarısı’na tam destek verme kararı aldığı halde, 23 FDP milletvekilinin karşı çıkması, çekimser oy kullanması veya oylamaya katılmaması parti içinde sıkıntılara yol açtı. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, bu davranışın partiye zarar vereceği görüşünü vurguladı. FDP lideri Christian Lindner de bu oylama nedeniyle bazı parti arkadaşlarının hayal kırıklığı yaşamalarını anlayabildiğini belirtirken, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim öncesi tam bir birliktelik ve dayanışma sergilenmesi çağrısında da bulundu.