Yeşiller’in yeni liderleri belirlendi

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YEŞİLLER’in tarihinde en genç Eş Başkan seçilen 28 yaşındaki Ricarda Lang ve İran kökenli Omid Nouripour, el ele vererek partiyi daha da güçlendireceklerini vurguladı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ricarda Lang, karantinada olduğu için kurultaya video konferans yöntemiyle katılarak konuşmasını yaptı. Kurultayda, Pegah Edalation-Schahriari ve Heiko Knopf da Eş Başkan Yardımcısı oldu. Federal Dışişleri Bakanı olan eski Eş Başkan Annalena Baerbock ile Federal Ekonomi ve İklim Korunması Bakanı Robert Habeck de kendilerine gereken her türlü desteği vereceklerini söylediler. Emily Büning ise Yeşiller’in yeni Genel Sekreteri seçilirken, Marc Urbatsch yeniden sayman oldu. Dijital ortamda yapılan oylama sonuçlarının, 14 Şubat’a kadar gönderilecek mektupla oylar partinin Berlin’deki genel merkezine ulaştıktan sonra resmiyet kazanacağı ve yeni yönetimin görevi devralacağı açıklandı.

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RICARDA LANG: 17 Ocak 1994 tarihinde Filderstadt’ta doğdu. İlköğrenimden sonra Nürtingen’de liseyi bitirdi. Heidelbeg Üniversitesi ile Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. 18 yaşında Yeşiller’e üye, 2017 yılında Yeşiller Gençlik Teşkilatı Sözcüsü oldu. 2019’da da Yeşiller Eş Başkanı Yardımcısı seçildi. 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde Backnang-Schwaebisch Gmünd (Baden-Württemberg) listesinden Federal Meclis milletvekili oldu.

OMID NOURIPOUR: 18 Haziran 1975’te İran’ın başkenti Tahran’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Tahran’da yaptı ve 1988 yılında Almanya’ya geldi. Liseyi Frankfurt’ta bitirdikten sonra Mainz Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı, Politik Bilimler, Felsefe ve Hukuk öğrenimi gördü. 1996 yılında Yeşiller’e üye oldu. 1993-2003 yıllarında Yeşiller Hessen Teşkilatı Başkanı ve 2002-2006 yıllarında da Yeşiller Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi olarak görev aldı. Almanya’nın Yeşiller’li ilk Dışişleri Bakanı Joschka Fischer 2006 yılında milletvekilliğini bırakınca da Federal Meclis’e girdi. 2013-2021 yıllarında da Yeşiller Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcülüğü yaptı.