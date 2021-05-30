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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 30.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Yeşiller’in oyu hızla düşüyor

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Yeşiller’in oyu hızla düşüyor

Alman siyasetinin yükselen trendi haline gelen Yeşiller’in oyu son günlerde hızla düşüyor.

YEŞİLLER, Armin Laschet ile Markus Söder arasında yaşanan ‘başbakan adaylığı yarışı’ nedeniyle CDU/CSU’nun oy kaybı yaşaması üzerine anketlerde yüzde 27’ye kadar yükselerek birinci parti olmuştu. Ancak Yeşiller başbakan adayı Annalena Baerbock ile eski başkan Cem Özdemir’in Noel paralarını Meclis’e bildirmeyi unuttukları gerekçesiyle sonradan başvuruda bulunması kamuoyunda eleştirilere neden oldu ve anketlerde oy kaybetmeye başladı. INSA kamuoyu araştırma şirketi tarafından Bild gazetesi adına yapılan son ankette Yeşiller 1 puan daha kaybetti. CDU/CSU yüzde 25 oy alırken Yeşiller yüzde 22 ile ikinci parti oldu. SPD de 1 puan kaybederek yüzde 16 oy aldı. Ankete göre FDP yüzde 13 olan oy oranını korurken, aşırı sağcı parti AfD’nin oyu yüzde 12, Sol Parti’nin oyu ise yüzde 7.

 

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