Yeşiller’in İl Genel Meclisi Başkanlığı’na adayı Hılime Arslaner

BÖYLECE önemli bir uluslararası ticaret, fuar ve ulaşım merkezi olduğu için yüzyıllardır ‘çok kültürlü’ bir göç kenti olan Frankfurt’ta yerel parlamentonun başına ilk kez göçmen kökenli bir halk temsilcisi geçerek kentin ‘birinci vatandaşı’ unvanını üstlenecek. 1960’lı yıllarda çalışmak için Almanya’ya gelen babası 1976’da Türkiye’deki eşi ve çocuklarını yanına aldığında beş yaşında olan Arslaner, ondan sonraki yaşamının büyük bölümünü Frankfurt’ta geçirdi. Heidelberg Üniversitesi’nde ekonomi öğrenimini bitirdikten sonra bir süre İstanbul ve Stuttgart’ta yaşayan Arslaner, 10 yıl önce üyesi olduğu Yeşiller Partisi’nden Frankfurt İl Genel Meclisi’ne seçilmişti. Partisi tarafından Meclis Başkanlığı’na aday gösterildikten sonra bir açıklama yapan Arslaner, şunları söyledi:

BU GÖREVE HAZIRIM

“Biz Yeşiller’in Frankfurt’ta ilk kez bu önemli makamı devralma olanağı bulmasının ardından, meclis grubunun bu görevi bana vermek istemesinden çok memnunum. Mesleki ve siyasal birikimlerimle bu görevi yerine getirmeye hazırım. Nüfusunun yüzde 54’ü göçmen kökenli olan bir kentte İl Genel Meclis Başkanlığı’na bir göçmenin getirilmesi Frankfurt’a çok yakıştı. Almanya’daki yaşamın zorlukları var, ama bunun yanında birçok olanaklar da var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Partilerde, veli temsilciliklerinde ya da derneklerde, nerede olursa olsun, tüm siyasal, sosyal süreçlere aktif olarak katılın. Bu katkılar çok önemli. Ortak başarılarımız, hepimiz için daha fazla demokrasi hedefini güçlendirecektir.”





KOALİSYONUN BÜYÜK ORTAĞI

Yeşiller, Hessen eyaletinde 14 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Frankfurt’ta en çok oyu alarak (yaklaşık yüzde 25) seçimin galibi olmuştu. İl Genel Meclisi’ndeki 93 koltuğun 23’ünü kazanan Yeşiller, belediye yönetimini oluşturmak için diğer partilerle koalisyon görüşmelerini sürdürüyor. Meclis’teki koltuk dağılımına göre Yeşiller, üç ya da dört partinin yer aldığı bir koaliyonun büyük ortağı olarak, önümüzdeki beş yıllık dönemde Frankfurt’u yöneten en büyük güç olacak. Edinilen bilgilere göre Yeşiller, SPD, FDP ve Bold partisi arasındaki görüşmelere öncelik veriyor. Bu görüşmelerden sonra oluşturulacak koalisyon, görevinde üç yıl süresi daha olan Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’la birlikte Frankfurt yerel yönetimini oluşturacak.