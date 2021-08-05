Yeşiller’in fotoğraf kurnazlığı

PARTİ içinde kadın kotası uygulayan Yeşiller, 26 Eylül’de yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde aralarında göçmen kökenli erkeklerin de bulunduğu direkt adaylarla fotoğraf çektirdi. Bild’in haberine göre, Yeşiller Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock’un da yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Yeşiller Mitte Teşkilatı, erkek adayları görünmeyecek şekilde fotoğrafı kadrajlayarak paylaştı. Altına da muhafazakâr parti CDU’ya gönderme yaparak, “Yaşlı adamlar, Birlik Partileri’nin grup fotoğraflarında tekrar bir araya gelirken...” ifadelerini kullandı. YORUMA KAPATILDI

Paylaşılan fotoğrafta Yeşiller’in kadın adayları Hanna Steinmüller, Silke Gebel, Berlin Teşkilatı Başkanı Bettina Jarasch, Laura Neugebauer, başbakan adayı Annalena Baerbock ile Türkiye kökenli aday Tuba Bozkurt yer aldı. Erkek adaylar Ario Mirzaie, Taylan Kürt ve Jian Omar ise kadrajlandı. Ancak yapılan kurnazlık çok kısa sürdü ve sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Eleştiriler artınca da fotoğraf yorumlara kapatıldı.