Yeşiller’in benzine 16 cent talebi seçmen kaybettirdi!

BİRLİK Partileri (CDU/CSU) başbakan adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların yapıldığı dönemde yıldızı parlayan ve birinci parti konumuna yükselen Yeşiller, ardı ardına açıklamalarıyla anketlerde oy kaybetmeye devam ediyor. Parti Eş Başkanı ve Başbakan adayı Annalena Baerbock, Bild’e verdiği demeçte, benzin fiyatlarının kademeli olarak 16 cent artırılması gerektiğini söyledi. Baerbock, aynı zamanda otoyollarda hız limitini 130 ile sınırlandırmak istediklerini de açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Noel parasını Meclis’e geç bildirdiği ortaya çıkan Baerbock eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

BİRLİK PARTİLERİ BİRİNCİ SIRIDA

Yeşiller Partisi’nden tartışmalı konularda üst üste gelen açıklamalar anketlere yansıdı. Spiegel adına yapılan ankette Yeşiller’in benzin fiyatını 16 cent artırmak istemesine halkın yüzde 72’si karşı çıkarken, yüzde 24’ü ise destek verdi. Civey kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette Birlik Partileri Yeşiller ile arasındaki farkı açtı. Son ankete göre Birlik Partileri yüzde 29 ile birinci Yeşiller ise yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı. SPD Yüzde 16, FDP yüzde 12 ve aşırı sağcı Parti AfD yüzde 10 ve Sol Parti ise yüzde 6 oy alabildi.