Yeşiller’in başbakan adayı Habeck

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Almanya’da hükümet ortağı Yeşiller’in 2018-2022 yıları arasında Eş Başkanlığını yapan Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in 23 Şubat’ta yapılması planlanan genel seçimlerde başbakan adayı gösterilmesi kesinleşti. Yeşiller’in Wiesbaden’de yapılan kurultayda delegelerin yüzde 96.48’i, Habeck’in başbakan adayı gösterilmesine destek verdi. Böylece Robert Habeck’e CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’e ve SPD’nin adayı Şansölye Olaf Scholz’a karşı yarışma yolu açıldı.

2021 yılında yapılan genel seçimlerde Yeşiller’in başbakan adayı olan, ancak seçimlerden sonra SPD’li Scholz başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde Federal Dışişleri Bakanlığı koltuğu ile yetinmek zorunda kalan Annalena Baerbock, oylama öncesi yaptığı konuşmasında Habeck’e övgüler yağdırdı. Baerbock, “Ben senin başbakan olmanı istiyorum. Bu şahane ülkemizde biz seni başbakan olarak görmek istiyoruz. Tüm kalbimle senin yanındayım, arkandayım. 42 bin üyemizle birlikte senin yanındayız” dedi.

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DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Robert Habeck de 2021’de çok zor bir seçim kampanyası sürdüren Annalena Baerbock’un ne kadar güçlü bir lider ne kadar güçlü bir devlet kadını ne kadar güçlü bir dost olduğunu gösterdiğini vurguladı. Habeck, “Politik sorumluluk taşımak için, taşıdığım politik sorumluluğu sürdürmek için adayım. Halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmak için adayım. Sizin için, ülkemiz için adayım. Uygun görürseniz başbakanlık makamı için. Ben Yeşiller’de hep güçlü kadınlar gördüm ve hep o güçlü kadınlarla çalıştım. Federal Meclis’teki kadın parlamenter oranı hâlâ yüzde 30’larda. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Almanya’da hâlâ cinsiyet eşitliği sağlanamamıştır. Bu Almanya’nın ayıbıdır” diye konuştu. Kürtaj yaptıranların cezalandırılmasına karşı olduğunu belirten Habeck, partisinin 35 yıl önce başlattığı iklim koruma politikasında ısrarı sürdüreceklerini vurguladı. Yenilenebilir enerjiye ağırlık vereceklerini de belirten Habeck, “Özgürlük aynı zamanda sorumluluktur” derken, düşünceyi ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırmakla Avrupa’da barışı tehlikeye soktuğuna işaret eden Robert Habeck, “Putin, savaşı 2022’de değil 2014’te Kırım’ı ilhak ederek başlatmıştır” derken, partisinin Ukrayna’ya desteği sürdüreceğini de söyledi. Habeck, konuşmasını bitirdikten sonra dakikalarca ayakta alkışlandı.