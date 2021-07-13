Yeşiller’in afişleri tamam

AFİŞLERDE partinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock’un ön plana çıkarılmadığı görüldü. Baerbock fotoğraflı ve ‘Krizsiz ekonomi ve iklim’ yazarken, ‘başbakan adayı’ söylemine yer verilmedi. Diğer afişlerde ise ‘Çünkü, siz olduğunuz için’, ‘Şimdi mektupla oy’ sloganları yer aldı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck fotoğraflı afişlerde de ‘Trenler, okullar, internet’, ‘Basit işleyen bir ülke’, ‘Çünkü, siz olduğunuz için’ ibareleri yer aldı. Baerbock ve Habeck ikilisi fotoğraflı afişlerde ‘Dinleyin ve güvenin’ söylemi dikkati çekti. ‘Çok basit. Aynı iş, aynı ücret. Çünkü, siz olduğunuz için’ yazılı afişlerde ise kadın-erkek eşitliği öne çıkarıldı. Yeşiller’in bu seçimlerde bireylerden ziyade halkı ve seçmenleri yakından ilgilendiren konuları ön plana çıkarmayı hedeflediği de gözden kaçmadı. 60 YAŞ ÜSTÜ

Daha önceki dönemlerde yapılan seçimlerde Yeşiller’e en fazla desteğin gençler ve kadınlar ile yüksek öğrenim yapmış kesimlerden geldiği halde, parti 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde 60 yaş üstünü de kazanmayı istiyor. Afişlerde elinde cep telefonlu yaşlı bir erkeğin fotoğrafı yer alırken, ‘Doldurmazsan, bir şey yok’ söylemine yerildi. Özellikle bu seçimlerde mektupla oy kullanacakların oranının yüzde 50’yi geçeceğinden hareket eden Yeşiller, afişlerinde ‘mektupla oy’ çağrısında da bulundu.