Yeşiller’e dolaylı destek

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ALMANYA’nın başkenti Berlin, Münih, Hamburg, Köln, Hamburg başta olmak üzere ‘Fridays for Future’ (Gelecek için her cuma) öncülüğünde 450’ye yakın yerde farklı etkinlikler ve protesto gösterileri düzenlendi.

Daha fazla iklim korunması için ‘Uluslararası Eylem Günü’ çerçevesinde Almanya’da düzenlenen etkinlik ve gösterilere 630 binden fazla kişi katıldı.

Genel seçimlere iki gün kala düzenlenen gösteri ve etkinliklere katılanların çok büyük bir bölümünü kızlı-erkekli gençler oluşturdu.

Ancak yaşlıların gençlere destek verdiği de gözden kaçmadı.

Yalnız Berlin’deki 50 binden fazla gösterici arasında okulu asıp sokaklara dökülmeyi ve geleceklerine, gelecek nesillere sahip çıkmayı görev bilen kızlı-erkekli çok sayıda ilk ve ortaokul öğrencileri de vardı.

Çoğunun sırtında okul çantası ve ellerinde kendi yaptıkları afişler vardı.

Tıpkı ‘Fridays for Future’ hareketini başlatan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi

10-12 yaşlarında bir kız öğrencinin elindeki afişte, “Sizin iklim politikanız benim matematik notumdan daha kötü” yazıyordu.

Yani apaçık bir biçimde politikacılara sitem ediyordu.

Yanındaki aynı yaşlarda bir erkek öğrencinin elindeki afişte de “Dünyanın sonu yerine trafiğin sonu” yazıyordu.

Başka bir kız öğrencinin elindeki afişte de “Büyükanne kardan adam nedir?” yazıyordu.

Yani politikacıların iklim korunmasına duyarsız kalmaları kınanıyordu.

Kızlı erkekli çocukların oluşturduğu bir grup da hep bir ağızdan, “Siz bizim geleceğimizi çaldığınız için biz buradayız ve sesimizi yükseltiyoruz. İklim adaleti istiyoruz” diyerek slogan atıp politikacılara sitem ediyordu.

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Berlin’deki gösteriye 2018 yılında iklim korunması için yollara düşen ve okulu asarak boynuna geçirdiği ‘Skolstrejk för Klimated’ (İklim için okul grevi) yazılı afişle aylarca grev yapan ve şu anda 19 yaşında olan Greta Thunberg de vardı.

Federal Meclis olarak bilen Berlin’deki Alman Parlamentosu’nun önünde ve çevresinde, başbakanlık binasının karşısında düzenlenen protesto gösterisine Greta Thunberg de katıldı ve kısa bir konuşma da yaptı.

“Sizler sandık başına gidip oylarınızı kullanmalısınız. Ama sadece seçim yetmez. Sokaklara çıkmayı sürdürmeliyiz. Bundan vazgeçmemeliyiz. Geri dönüş yok” diyerek gösteriye katılan on binlere ve kendisini ekran başında izleyenlere, geleceklerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

80 milyon nüfuslu Almanya’nın yüksek karbon salınımıyla dünya genelinde 4’üncü sırada olduğunu hatırlatarak, Almanya’yı ‘kötü adam’ ilan etti.

“80 milyonlu bir ulus için bu bir başarıdır(!)” diyerek dalga da geçti.

Greta Thunberg, “Bizler sadece çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceklerinin değil, günümüzdeki birçok insanın da bölgenin de geleceğinin çalınmasına karşı buradayız” dedi.

Almanya’da hiçbir partinin Paris Sözleşmesi’nin yakınından bile geçmediğini vurgularken, “Bu gezegenin geleceğini güvence altına almak istiyorsak, demokrat olarak bizler sokaklara dökülmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

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Göstericiler, başbakanlık binasının yanındaki yeşil alanda hem hükümetin hem de partilerin iklim politikasını protesto etmek için haftalardır açlık grevi yapanlara da destek verdi.

Onlara “Devam edin” dediler.

Ancak açlık grevi yapan aktivistler aynı gün eylemlerine son verdiler.

SPD, CDU/CSU ve Yeşiller’in başbakan adayları “Şimdi değil, seçimlerden sonra görüşelim” dedikleri için, açlık grevi yapanlardan 21 yaşında genç bir kız ile 24 yaşında bir erkek aktivist, cumartesi gününden itibaren su içmeyi de bırakıp ‘ölüm orucu’na başladı.

SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un “Herkese açık iklim acil durum görüşmesi” yapacağını ilan etmesine kadar ‘ölüm orucu’nu sürdüreceklerini de açıkladılar.

Scholz’dan anıt gecikmedi ve seçimden sonraki ilk 4 hafta içinde bunun gerçekleşeceği sözünü verdi.

Bunun üzerine aynı akşam iki aktivist ‘ölüm orucu’na son verdi.

Seçimlere iki gün kala düzenlenen gösteriler ve etkinlikler bazı çevreler tarafından iklim korunmasına yıllardır önem veren ve yeni kurulacak hükümet için ‘iklim federal hükümeti olsun’ diyen “Yeşiller’e dolaylı destek” nitelendirildi.

Aslında bu dolaylı değil, açık destekti.

Hem de apaçık destek.