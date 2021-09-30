Yeşiller’e cumhurbaşkanlığı rüşveti mi?

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ASGARİ ücret, otoyollarda hız sınırı, iklim korunması konularında hemfikir oldukları halde, maden ocaklarının 2038 yerine 2030’da kapatılmasında, ton başına 65 euro karbondioksit vergisi alınmasında ısrar eden Yeşiller’i ‘yola getirmek’ için Scholz’un ‘cazip teklif’ planladığı iddia edildi. Scholz’un, yeniden aday olacağını aylar önce ilan eden Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yerine, gelecek yıl şubat ayında yapılacak seçimde Yeşiller’e aday gösterme teklifinde bulunacağı öne sürüldü. Bild, böyle bir durumda Yeşiller’in Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt’ı cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğine yer verdi. Böylece hem bir kadının hem de eski bir Doğu Alman’ın ‘Birleşik Almanya’nın ilk cumhurbaşkanı olacağı belirtildi. Haberde, Scholz’un, başbakanlık koltuğuna oturmak için eski bir SPD’li olan Steinmeier’in görevini bir dönem daha sürdürmesine destek vermeyeceği ileri sürüldü.

CDU/CSU-FDP PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Hafta başında Yeşiller’le öngörüşmelere başlayan FDP’nin cumartesi günü bir araya gelme davetine CDU/CSU’nun olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği belirtilmişti. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, kendileri ve Yeşiller’le birlikte ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak isteyen CDU Lideri Armin Laschet’in henüz bir yanıt vermediğini doğruladı. Bu haberlerin çıkması üzerine Berlin hareketlendi. Bazı çevreler “CDU/CSU koalisyon planlarından var mı geçti acaba?” derken, ön görüşmelerin pazar günü yapılacağı açıklandı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in telefonda pazar günü bir araya gelme kararı aldığı belirtildi. Görüşmelere her iki taraftan kimlerin katılacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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SPD OLASI ORTAKLARLA BULUŞUYOR

SPD’nin ise pazar günü olası ortaklarla bir araya geleceği açıklandı. Başbakan adayı Olaf Scholz’un yanı sıra partinin eş başkanları ve genel sekreteri ile Federal Meclis Grup Başkanı’nın da yer alacağı SPD heyetinin önce FDP ile akşama doğru da Yeşiller’le görüşeceği belirtildi. Yeşiller heyetinin 10 kişiden oluşacağı açıklandı.

‘JAMAIKA OLMAZ’

Yeşiller’in gençlik kolu ‘Yeşil Gençlik’ten sonra partinin Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da CDU/CSU öncülüğünde ‘Jamaika koalisyonu’ koalisyonuna karşı olduğunu söyledi. CDU ile ‘kardeş parti’ konumundaki CSU arasında yaşanan sürtüşmelere dikkati çeken Göring-Eckardt, “Demokratik partiler arasında hiçbir seçenek göz ardı edilmemeli. Ama CDU/CSU şu andaki sergilediği görünümle ön görüşme sürdürecek konumda değildir. Böyle bir durumda CDU/CSU ile koalisyon oluşturma olasılığı görmüyorum” dedi. Ahmet KÜLAHÇI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa