Yeşiller’e ağır darbe

FEDERAL Yüksek Seçim Kurulu son yaptığı toplantıda Yeşiller’in Saarland seçimlere katılamama yönündeki karara yaptığı itirazı ele aldı. Georg Thiel başkanlığında toplanan Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılan oylamada 5 üye Yeşiller’in seçimlere katılamayacağı yönünde oy kullandı. İki üye seçimlerde yer almasını isterken, 2 üye de çekimser kaldı. Karara göre Saarland eyaletinde seçmenler, partilerin seçildiği oy pusulasındaki ikinci oyda Yeşiller Partisi’ni seçemeyecek. Ancak direk adayların belirlendiği birinci oylarda Yeşiller’in seçim bölgesinden çıkardığı adaylar için oy kullanabilecek. Bir önceki genel seçimlerde Yeşiller, Saarland eyaletinden ikinci oylarda 35 bin 117 oy almıştı.

GEREKÇE: GENEL KURULDA USULSÜZLÜK

Yeşiller’in bu eyalette seçimlere katılamamasının sebebi ise aday listesinde yapılan usulsüzlük oldu. 20 Haziran’da yapılan genel kurulda listeye girecek adaylar belirlendi. Yeşiller Saarland eski Teşkilat Başkanı Hubert Ulrich en çok oyu alarak liste başı adayı oldu. Ancak oy hakkı olmayan üyelerin bile oylamaya katıldığının tespit edilmesi üzerine eyalet seçim kurulu, Yeşiller’in genel seçimlere katılmayacağı kararını vermiş, Yeşiller de karara itiraz etmişti.

Federal Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Georg Thiel

AfD BREMEN’DEN GİRİYOR

Benzer bir şekilde Bremen Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere girmesi yasaklanan aşırı sağcı AfD’nin ise seçimlere katılmasına izin verildi. Federal Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılan oylamada üyelerin 9’u AfD’nin seçimlere girmesinden yana oy kullandı. Bir üye çekimser kalırken bir üye ise ret oyu verdi. AfD Bremen Teşkilatı’ndan listeye seçilen bir adayın yasal olarak talep edilen bilgilerin doğruluğunu beyan etmediği gerekçesiyle eyalet seçim kurulu tarafından partinin seçimlere girmesi yasaklanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Georg Thiel, yasada boşluk olduğunu ve bir adayın hatasının tüm partiye mal edilemeyeceğini belirtti.