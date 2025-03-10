Yeşiller’den ‘taze borç’a destek yok!

Haberin Devamı

YEŞİLLER Federal Meclis Grubu Eş Başkanları Katharina Dröge, CDU/CSU ile SPD’nin savunma sistemine ve alt yapı yatırımları için borç freninin gevşetilerek 800 milyar Euro’nun üzerinde taze borç alınması planına kesinlikle destek vermek istemediklerini söyledi. Katharina Dröge, “Eş Başkan Britta Hasselmann’la birlikte partimizin meclis grubuna Anayasa’da değişiklik gerektiren CDU/CSU ve SPD’nin bu planına destek verilmemesini önereceğiz. Ülkemizin ihtiyacı olan reform bu değildir. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, vergi hediyesi dağıtmak için bizim onayımızı bekliyor. Yok böyle bir şey” dedi. Britta Hasselmann da, bu yönde kararı yeni seçilen milletvekillerinin vermesi gerektiğini belirtirken, “Biz onlara Sol Parti ile görüşmelerini tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Haberin Devamı

YEŞİLLER’LE GÖRÜŞECEĞİZ

Almanya’nın 10. Başbakanı olmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz ile SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, Yeşiller’in bu yöndeki kararına ramen bu akşam kendileriyle görüşeceklerini açıkladılar. SPD lideri Klingbeil, “Yeşiller’in çekincelerini ciddiye alıyoruz. Ülkemizin çıkarı için bu tarihi durumda ortak bir çözüm yolu bulacağımızı umuyorum” diye konuştu. CDU’lu Julia Klöckner de, koalisyon hükümeti oluşturulmasının taze borç yoluyla alınacak krediyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, “Yeşiller’in yeniden seçime gidilmesi riskini alacaklarını sanmıyorum” diyerek, tutum değiştireceklerini umduklarını gizlemedi.

AfD MAHKEMEYE GİDİYOR

Sağ popülist AfD ise CDU/CSU ile SPD’nin önümüzdeki hafta içinde borç frenin gevşetilmesi için Anayasa’da değişiklikle ilgili oylama yapılması girişimini engellemek için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını ilan etti. AfD’li politikacılar, bu yöndeki acil başvurunun bugün içinde yapılacağını duyurdular. Sol Parti’nin de aynı konuda Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak istediği açıklandı.