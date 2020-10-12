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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Yeşiller’den Tarafsızlık Yasası’nı değiştirme vaadi

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Yeşiller’den Tarafsızlık Yasası’nı değiştirme vaadi
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Berlin’de gelecek yıl yapılacak eyalet parlamento seçimleri öncesi partiler vaatlerini açıklamaya başladı. Yeşiller Berlin Eyalet Başbakan adayı Bettina Jarasch, okullarda dini sembollerin taşımasını yasaklayan Tarafsızlık Yasası’nı kaldıracağını vaat etti.

YASA, öğretmenlerin okullarda başörtüsü, kipa ve haç işareti gibi dini sembolleri taşımasını yasaklıyor. 51 yaşındaki Yeşillerli politikacı vaadini yerine getirmesi durumunda Berlin okullarında başörtülü öğretmenlerin görev yapmasının önü açılacak. Jarasch “Ben siyasi İslam sorununun öğretmenlerin başörtüsü üzerinden tartışılıp sorunun bu yolla çözülmek istenmesine karşıyım. İyi yetişmiş, kendi kararlarını kendi verebilen ve hırslı akademisyenlerin iyi maaşı olan meslekleri yapmasına olanak tanımalıyız” dedi.

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