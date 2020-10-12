Yeşiller’den Tarafsızlık Yasası’nı değiştirme vaadi

YASA, öğretmenlerin okullarda başörtüsü, kipa ve haç işareti gibi dini sembolleri taşımasını yasaklıyor. 51 yaşındaki Yeşillerli politikacı vaadini yerine getirmesi durumunda Berlin okullarında başörtülü öğretmenlerin görev yapmasının önü açılacak. Jarasch “Ben siyasi İslam sorununun öğretmenlerin başörtüsü üzerinden tartışılıp sorunun bu yolla çözülmek istenmesine karşıyım. İyi yetişmiş, kendi kararlarını kendi verebilen ve hırslı akademisyenlerin iyi maaşı olan meslekleri yapmasına olanak tanımalıyız” dedi.