Yeşiller’den Scholz’a: ‘Halkın korkusuyla oynuyor!’

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz’un geçen hafta cumartesi günü düzenlenen ‘Seçim zaferi konferansı’ başlıklı seçim kampanyası startı etkinliğinde, ana muhalefet CDU/CSU ve koalisyondan ‘kovulan’ FDP’nin yanı sıra azınlık hükümetinin ortağı Yeşiller’e de sataşması tepkiyle karşılandı. Yeşiller’li Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Anton Hofreiter, Şansölye Scholz’un CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in Ukrayna politikasıyla ilgili tutumuna dönük suçlamalarının ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işine yarayacağı görüşünü vurguladı. “Başbakan Scholz, seçimi kazanmak için halkın korkusuyla oynuyor” diyen Hofreiter, “Böyle bir saçma konuşma ancak Putin’in işine yarar. Hükümet ortağı olarak biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz” açıklamasında bulundu.

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‘ALMANYA’NIN GÜVENLİĞİYLE RUS RULETİ OYNANMAZ’

Anton Hofreiter, Başbakan Scholz’u Merz’e dönük “Almanya’nın güvenliği ile Rus ruleti oynanmaz” söylemine atıfta bulunarak, “Aslında bu yaklaşımıyla Şansölye Scholz kendisi Almanya’nın güvenliği ile oynamaktadır” suçlamasında da bulundu. Yeşiller Eş Başkanı Franziska Brantner de, bazı alanlarda Friedrich Merz ile Başbakan Olaf Scholz’la olandan daha iyi iş birliği yapabileceklerini söyledi. Brantner, “Barış, Avrupa’da özgürlük ve çok açık bir biçimde Ukrayna’nın yanında olma politikalarında Friedrich Merz ile daha kolay ve daha iyi anlaşacağımıza inanıyorum” dedi.



SAVAŞ RETORİĞİ

CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz de, Şansölye Scholz ve SPD’yi ne zaman sıkışsalar savaş retoriğine başvurmakla suçladı. Merz, kendisini destekleyenlere gönderdiği mail’de, “SPD ne zaman sıkışsa derhal insanların savaş korkusuna başvurur” paylaşımında bulundu. Aynı zamanda 2002 yılındaki genel seçim öncesi de dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in de aynı yönteme başvurduğunu da hatırlattı. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadepuhl da, “Friedrich Merz’i karalamak gayri ciddi olduğu gibi tamamen saçmadır. Putin, barış sağlanması için pazarlık yapmak istememektedir. Bu olgu göz önünde bulundurularak kalıcı ve sonuç hedefli bir Ukrayna politikasına ihtiyacımız vardır” diyerek, hükümetin bu yönde kararlı bir tutum sergilemesini de istedi.