Yeşiller’den itiraf: ‘Gençleri hayal kırıklığına uğrattık’

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AVRUPA Parlamentosu seçimlerinde adeta hezimete uğrayan ve son dönemlerde sistematik olarak oy kaybına uğrayan Yeşiller, Almanya’da gençleri ihmal ettikleri itirafında bulundu. Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, 2021 yılındaki genel seçim öncesi gençlerin kendilerine umut bağladıklarını hatırlatırken, “Covid-19 ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle gençlerin beklentilerini yerine getiremedik. Onları hayal kırıklığına uğrattık. Verdiğimiz sözleri yerine getiremedik. Gençleri ihmal ettik” itirafında bulundu. Lang, Alman devlet televizyonu ZDF’e verdiği demecinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kendilerine destek veren gençlerin oranının daha önceki yıllara önemli ölçüde düştüğünü belirtirken, “Hedef küstürdüğümüz bu genç insanları yeniden kazanmak. Başta eğitim politikası olmak üzere gençlerin beklentilerini yeniden gündemimizin ilk sırasına almalıyız” dedi.



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Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, eski Doğu Almanya sınırları içindeki Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde eylül ayında yapılacak seçimlerde şansları olmayan Yeşiller ile FDP’ye değil genel başkanlığını yaptığı CDU’ya oy verilmesini isteyen Friedrich Merz’e de tepki gösterdi. Yeni eyaletlerde daha şimdiden koalisyon hesapları yaparak seçmenleri başka partilere karşı kışkırtmanın yersiz ve anlamsız olduğunu vurgularken, “Merz’in demokrasinin ancak Yeşiller ile FDP’nin ‘ödünç oyları’ ile korunabileceği hesabı yapması çok saçmadır. Demokrasi ancak çok partili sistemle yaşatılır” dedi.

‘ADAYIMIZI YIL SONUNDA BELİRLEYECEĞİZ’

Daha önceki dönemlerde gelecek yıl yapılacak genel seçimlerden sonra Yeşiller’le ortaklık edebileceklerini söyleyen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in son dönemlerde bu konuda tutum değiştirmesini de eleştirdi. Yeşiller’in geçen hafta yapılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçiminde CDU’lu aday Ursula von der Leyen’i desteklediğini hatırlatırken, partisinin demokratik tüm partilerle ortaklığa hazır olduğunu da söyledi. Ricarda Lang ayrıca partisinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere kendi başbakan adayı ile katılacaklarını da açıkladı. Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un aday olmayacağını ilan etmesine rağmen Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’i aday göstereceklerini söylememekte direnirken, “Başbakan adayımızı bu yıl sonuna kadar belirleyeceğiz” demekle yetindi.