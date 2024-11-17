Yeşiller’de yeni yönetim, yeni dönem

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YEŞİLLER’in, Saksonya’da ancak yüzde 5.1 oy alarak parlamentoya girmesi, Thüringen’de yüzde 3.2 ve Brandenburg’da yüzde 4.1’le yüzde 5 barajını aşamaması üzerine istifa eden Eş Başkan Ricarda Lang ile Omid Nouripour’ın yerine yeni liderler belirlendi. Almanya’nın Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’de yapılan kurultayda, delegelerin yüzde 92.98’inin desteğini alan Felix Banaszak ile yüzde 78.15’inin destek verdiği Franziska Brantner Yeşiller Eş Başkanı seçildi. Pegah Edalatian da yüzde 81.2’yle Genel Sekreter seçildi. Sven Giegold ile Heiko Knopf Eş Başkan Yardımcılığına getirilirken, Manuela Rottmann da sayman oldu.

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GELECEĞE YATIRIM

Yeşiller’in yeni Eş Başkanı Brantner, hedeflerinin partiyi güçlendirmek ve iktidarda kalmayı sürdürmek olduğunu vurgularken, bunu geleceğe yatırım yapmakla gerçekleştireceklerinin altını çizdi. “Biz insanların yaşamlarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak istiyoruz” diyen Brandtner, sosyal güvenliğe, yaşamın adil ve güvenli olmasına özen göstereceklerini söyledi. Kuruluşundan beri sürdürdükleri iklim ve çevre koruması politikasında kararlı olduklarını ve yenilenebilir enerjiye ağırlık vereceklerini de vurguladı. CDU/CSU ile SPD’nin büyük koalisyon oluşturmasının tam bir ‘durgunluk’ olacağını belirten Brandner, “Almanya’nın biz Yeşiller’e ihtiyacı var” dedi.

Eş Başkan Banaszak da Almanya gibi zengin bir ülkede milyonlarca çocuğun fakirlik sınırının altına yaşamasını kabul edemeyeceklerini söyledi. Yıllarca çalışarak emekli olan insanların geçim sıkıntısı yaşamalarına da kesinlikli göz yummayacaklarını belirten Banazsak, “Yeşiller, geleceğe umutla bakan insanların ‘umut elçisi’ olacaktır” dedi.