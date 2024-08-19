Yeşiller’de Ukrayna sancısı

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YEŞİLLER’in real politika kanadından 150’nin üzerinde üye, açık bir mektup yayımlayarak parti yönetimini ve Federal Meclis Grubu’nu bu karardan vazgeçilmesi için gerekli adımları atmaya çağırdı. Aralarında Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Marieluise Beck Rolf Füchs gibi tecrübeli isimlerin de bulunduğu politikacılar, “Ukrayna’ya para ve silah yardımının durdurulmasını içeren bütçe uzlaşması bu savaşın akışını etkileyecek ve Ukrayna ordusunu zayıflatacaktır. Alınan karar, borç freninin saldırıya uğrayan bir Avrupa ülkesinin yaşamasından, hayatta kalmasından daha önemli olduğu algısı yaratıyor” diyerek SPD, Yelşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin kararını sert bir dille eleştirdiler. Yeşiller Partili milletvekilleri ve bakanlara derhal harekete geçme çağrısında bulunan parti üyeleri, “Federal Meclis ile demokratik güçlerin en acil görevi, Almanya’nın, Ukrayna’yı destekleyen müttefikleri terk etmesine izin vermemek olmalı” görüşünü vurguladılar.

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MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Geçen hafta Almanya’da yayımlanan haberlerde, ‘borç freninde’ ısrar eden FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’in SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’a 5 Ağustos’ta bir mektup göndererek, Ukrayna’ya öngörülenin dışında yeni yardımların durdurulmasını istediğine yer verilmişti. Ancak daha önceden yapılması öngörülen para ve silah yardımına yönelik verilen sözlerin getirileceği yer almıştı. Başbakanlık ise bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını, Ukrayna’ya yapılacak yardımın sadece 4 milyar Euro’sunun bütçeden, diğer yardımların da başka kaynaklardan sağlanacağını açıklamıştı.