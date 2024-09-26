Yeşiller’de kriz büyüyor!

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ON kişiden oluşan Yeşil Gençlik Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada hem yönetimden çekileceklerini hem de partiden ayrılacaklarını bildirdi. Yönetim kurulu başkanları Svenja Appuhn ile Katharina Stolla, partiye gönderdikleri mektupta, “Bunu duyduğunuzda, muhtemelen çok şaşırdınız ve belki de kızgın ya da hayal kırıklığına uğramış hissettiniz. Bu kararın nasıl alındığını ve gelecekte neler olacağını sizlere anlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdiler. Mektupta, son yıllarda parti ile gençlik kolları arasında yaşanan çatışmaların giderek derinleştiği vurgulanırken, istifa kararının son birkaç hafta içinde alındığı, Lang ve Nouripour’un istifasının bu kararı etkilemediği belirtildi. Açıklamada, “Yeni bir kadro oluşumunun partinin içerik ve stratejik yöneliminde bizim açımızdan bir değişiklik yaratacağını düşünmüyoruz. Şimdi yollarımızı ayırmamız ve sizin iyi bir başlangıç yapabilmeniz daha iyi” denildi. Yeşil Gençlik, partinin bazı önemli konularda, örneğin Alman Ordusu için ayrılan özel fon, sığınmacı hakları ve bütçe üzerinde farklı görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Eş Başkanlar Lang ve Nouripour ise özellikle doğu eyaletlerindeki seçim felaketine tepki olarak istifa etmişti. Brandenburg ve Thüringen’de partinin yerel meclislere giremediği, Saksonya’da ise zorlukla yer alabildiği belirtildi.

Omid Nouripour, Ricarda Lang

Ekonomi Bakanı Robert Habeck

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İSTİFALARIN NEDENİ HABECK Mİ?

Yeşiller’deki sürpriz istifa kararlarının arkasında Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck’in (Yeşiller) olduğu iddia edildi. Bild gazetesi, Habeck’in, partinin üst yönetimindeki istifaların arkasındaki itici güç olduğunu yazdı. Haberde, Habeck’in özellikle Eş Başkan Ricarda Lang’ı bir sorun olarak gördüğü ve onunla birlikte gelecek seçimlerde çalışmak istemediği yer aldı.

Brandenburg seçimlerinde alınan yenilginin ardından partinin üst yönetimine yönelik eleştiriler de sertleşti. İki eş başkan, seçim mağlubiyetlerini yeterince analiz edememekle suçlandı. Seçimlerden bir gün sonra, Yeşiller’in ‘Gerçekçiler’ kanadının bir toplantısında, özellikle Ricarda Lang’a yönelik eleştiriler arttı. Bild gazetesi, salı günü Yeşiller’in üst düzey isimlerinin, ekonomi birliğinin kongresinde bir araya gelerek konuyu ele aldıklarını yazdı. Toplantıda, parti yönetiminin istifa etmesi fikri ortaya atıldı. Bild, Habeck’in, Brandenburg’daki yenilginin sorumlusu olarak Lang’ı gördüğünü söyledi. Habeck’in Lang’a, parti başkanlığına devam etmesini istemediğini bizzat ilettiği iddialar arasında.