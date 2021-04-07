Yeşiller’de gözler 19 Nisan’a çevrildi

YEŞİLLER’in 19 Nisan’da yapılacak Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler için partinin Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ikilisinden birinin başbakan adayı olarak önerileceği ğaçıklandı. Ancak somut kararın 11-13 Haziran’da yapılacak kurultayda delegelerin onayıyla verileceği belirtildi. Hem partinin hem de Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk kez başbakan çıkarma şansı yakalayan Yeşiller’in ‘feminist bir parti’ olarak Annalena Baerbock’u başbakan adayı göstermesi olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekildi. Ancak bir dönemler Schleswig Holstein Eyaleti Çevre ve Tarım Bakanlığı yapan Robert Habeck’in başbakan adayı gösterilmesini isteyenlerin sayısının da yüksek olduğu kaydedildi.

Annalena Baerbock, Robert Habeck

CDU/CSU ise başbakan adayını 23 Mayıs’a kadar belirleyecek. Başbakan Angela Merkel, CDU Lideri ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet ile CSU Lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in de katılacağı 11 Nisan Pazar günü Berlin’de düzenlenecek CDU/CSU Federal Meclis Grubu toplantısında, Almanya’nın yaratıcılık bölgesi olarak daha ileri taşınmasının görüşülmesi öngörüldü. Ancak toplantıda muhafazakâr kanadın başbakan adayı konusunun gündeme gelmesi de bekleniyor.

CDU/CSU’SUZ KOALİSYON

Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 25, Yeşiller’in yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 17, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 10, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 9.5 oy alacağı saptandı. Bu veriler ışığında Yeşiller öncülüğünde SPD ve FDP ile ‘trafik lambası koalisyonu’ (yeşil, kırmızı, sarı) veya Yeşiller, SPD ve Sol Parti’nin katılımıyla ‘yeşil-kırmızı-kırmızı koalisyon’ oluşturulabileceği belirtildi. Böyle bir durumda Yeşiller’li ilk başbakan Berlin’de koltuğa oturarak tarihe geçecek.