Yeşiller’de düşüşe devam

MART ayında yapılan kamuoyu yoklamalarında CDU/CSU’yu geride bırakarak Almanya’da en güçlü parti konumuna yükselen Yeşiller, son haftalarda ilk sırayı kaptırdı. Insa tarafından Bild gazetesi adına yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun toplam oyların yüzde 27.5’ini alacağı belirlendi. Yeşiller Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock’un başbakan adaylığını geçen hafta sonunda resmen onaylayan Yeşiller’in ise yüzde 19.5 oy alarak yine ikinci sıraya düştüğü belirtildi. Araştırmaya göre SPD yüzde 16.5, FDP yüzde 13.5, AfD yüzde 11 ve Sol Parti bugün seçim olsa yüzde 6 oy alacak. Bu verirler ışığında CDU/CSU’nun Yeşiller ile ‘siyah-yeşil’, SPD ve FDP ile ‘Almanya koalisyonu’ (siyah-sarı-kırmızı) veya Yeşiller’in FDP ve SPD ile ‘trafik lambası koalisyonu’ (yeşil-sarı-kırmızı) oluşturma olasılığının bulunduğu belirtildi.