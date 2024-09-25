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Yeşiller’de deprem! Parti yönetimi...

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#Almanya#Yeşiller Partisi#AVRUPADAN HABERLER
Yeşiller’de deprem Parti yönetimi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 13:10

Yeşiller Partisi Eş Başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, tüm parti yönetimiyle birlikte istifa edeceklerini açıkladı. Ancak yönetim kasım ayında yapılacak parti kongresine kadar görevde kalacak. Lang ve Nouripour’un yanı sıra partinin yönetiminde Pegah Edalatian, Heiko Knopf, Emily Buning ve Frederic Carpenter gibi isimler yer alıyor.

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OCAK 2022’de parti eş başkanlığına seçilen Lang ve Nouripour, Berlin’de basının karşına geçerek kararı duyurdu. “Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” diyerek istifa gerekçelerini açıklayan Omid Nouripour, Brandenburg seçim sonuçlarının partinin son 10 yıldaki en derin krizinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ricarda Lang ise partiyi bu krizden çıkaracak yeni yüzlere ihtiyaç olduğunu söyledi ve yeni yönetim seçimlerinin partinin stratejik olarak yeniden yapılanmasının bir parçası olacağını vurguladı. Lang, “Zaman, koltuk sevdalısı olma zamanı değil, sorumluluk alma zamanıdır. Biz de bu sorumluluğu üstlenerek yeni bir başlangıca imkân tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşiller’de deprem Parti yönetimi...

Omid Nouripour, Ricarda Lang

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Spiegel dergisi, yeni eş başkanlık için Franziska Brantner ile Andreas Audretsch veya Felix Banaszak’ın isimleri üzerinde durulduğunu yazdı. Yeşiller Partisi, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyalet seçimlerinde ağır yenilgiler yaşadı. Brandenburg ve Thüringen eyalet meclislerinde artık temsil edilmeyecek olan Yeşiller, Saksonya’da ise sadece yüzde 5.1 oy alarak barajı çok zor geçti.

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#Almanya#Yeşiller Partisi#AVRUPADAN HABERLER

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