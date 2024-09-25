Yeşiller’de deprem! Parti yönetimi...

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OCAK 2022’de parti eş başkanlığına seçilen Lang ve Nouripour, Berlin’de basının karşına geçerek kararı duyurdu. “Yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” diyerek istifa gerekçelerini açıklayan Omid Nouripour, Brandenburg seçim sonuçlarının partinin son 10 yıldaki en derin krizinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ricarda Lang ise partiyi bu krizden çıkaracak yeni yüzlere ihtiyaç olduğunu söyledi ve yeni yönetim seçimlerinin partinin stratejik olarak yeniden yapılanmasının bir parçası olacağını vurguladı. Lang, “Zaman, koltuk sevdalısı olma zamanı değil, sorumluluk alma zamanıdır. Biz de bu sorumluluğu üstlenerek yeni bir başlangıca imkân tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Spiegel dergisi, yeni eş başkanlık için Franziska Brantner ile Andreas Audretsch veya Felix Banaszak’ın isimleri üzerinde durulduğunu yazdı. Yeşiller Partisi, Brandenburg, Saksonya ve Thüringen eyalet seçimlerinde ağır yenilgiler yaşadı. Brandenburg ve Thüringen eyalet meclislerinde artık temsil edilmeyecek olan Yeşiller, Saksonya’da ise sadece yüzde 5.1 oy alarak barajı çok zor geçti.