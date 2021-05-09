Yeşiller’de Boris Palmer krizi

BORIS Palmer’in partiden uzaklaştırılması için girişim ise Palmer’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım üzerine başlatıldı. Geçen hafta eski kaleci Jens Lehmann, eski futbolcu Dennis Aogo’nun Sky televizyonunda yorumcu olmasını ‘Televizyonun kota siyahisi’ olarak eleştirmiş ve yanlış adrese mesajı göndermesiyle konu kamuoyuna yansımıştı. Ancak daha sonra sosyal medyada bizzat siyahi futbolcu Aogo’nun da kadınlarla flörtleşirken argo ifade kullanarak, kendisini ırkçı ifade olan ‘Neger’ olarak tanımladığı iddia edilmişti. Ancak bu iddianın doğru olup olmadığı ispat edilemedi.

Boris Palmer de kısa bir süre içinde sosyal medyada dönen ve kamuoyunun da ilgiyle takip ettiği bu konuyla ilgili Facebook hesabından yorumlarda bulundu. Olayları değerlendiren Palmer, bu tür ifadelerin ırkçılık olmadığını belirtti. Ancak bir takipçi, Palmer’in bu paylaşımının ırkçılığı normalleştirme anlamına geldiği eleştirisini yapınca, Palmer de, “O zaman Aogo’nun bizzat kendisi kötü bir ırkçı. Kadınlara ‘Neger s...’ teklif etmiş” diye yazdı. İşte Palmer’in bu paylaşımları Yeşiller Partisi Baden Württemberg Teşkilatı’nın tepkisini çekti.

‘BENİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRIN’

Yeşiller üyesi birçok takipçi bunun açık bir ırkçı paylaşım olduğunu ve siyahi futbolcu Aogo’nun kadınlarla ilgili bu yöndeki iddialarının kesin olmadığı halde bunun paylaşılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Ancak Palmer, suçlamaları reddederken ironi yaptığını söyledi: “Facebook’daki Aogo’ya karşı eleştirilerin büyük ihtimalle yalan bilgi olduğunu biliyorum. Zaten benim ironik yorumum da bununla ilgili. Eğer bir suçlama nasıl olursa olsun ve ister gerçeklere dayansın ister dayanmasın, herkesi ırkçılıkla suçlayabilirsiniz.”

Yeşiller Eş Genel Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock ile Claudia Roth, Palmer’in açıklamalarını sert dille eleştirdi. Roth, bunların ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar olduğunu söyledi. Palmer ise hakkındaki ırkçılık suçlamalarını dayanaksız ve saçma olarak nitelerken, parti yönetimine çağrı yaparak, partiden uzaklaştırılması için yapılan başvuruyu onaylamasını istedi. Palmer, böylelikle hakkındaki iddialar cevap verebileceğini söyledi.