Yeşiller’de Bizans entrikalarını aratmayan skandal!

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ALMANYA’da seçimlere kısa bir süre kala, Yeşiller Partisi’nde patlak veren skandal, partinin inandırıcılığına ciddi şekilde zarar verdi. Berlin Teşkilatı’ndaki olaylar, bir anda ülke siyasetinin gündemin zirvesine otururken, parti yönetimi sorunu çözmek için kriz masası oluşturdu.

Adaylıktan çekilmek zorunda kalan Berlin Milletvekili Stefan Gelbhaar’a yönelik ciddi iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurulacağı açıklandı.

SKANDALIN MAĞDURU STEFAN GELBHAAR

İddiaların hedefindeki isim Stefan Gelbhaar, Berlin-Pankow Yeşiller İlçe Teşkilatı’nın bir üyesi ve hakkındaki taciz suçlamaları aralık ayında gündeme geldi. Berlin kamu özerk Radyo Televizyon Kurumu RBB kanalı, bir kadın üyenin yeminli ifadelerine dayanarak Gelbhaar’a yönelik taciz iddialarını kamuoyuna duyurdu. Gelbhaar’in bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiaları basında yer aldı. Stefan Gelbhaar, hakkındaki iddiaları şiddetli bir şekilde reddetse de parti yönetiminin baskısına dayanamayarak milletvekili adaylığını geri çekti.

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SORU İŞARETLERİ KALKMADI

İlginç gelişime de bundan sonra yaşandı. Yeşiller Partisi Başbakan adayı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in kampanya yöneticisi Andreas Audretsch, Gelbhaar’ın da talip olduğu Berlin-Pankow listesinde umut vaat eden ikinci sırayı alarak bu durumdan kazançlı çıktı. Ancak daha sonra ortaya çıkan bilgiler, iddiaların sahte olabileceği yönünde şüpheler uyandırdı. RBB’nin yaptığı ek araştırmalara göre, iddiaların bir bölümünün sahte bir isimle yapıldığı ve söz konusu kişinin, Yeşiller’in Berlin-Mitte Teşkilatı’nda yer alan Shirin Kreße olduğu tespit edildi. Kreße, geçen hafta partiden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kreße, yaptığı yazılı açıklamada, “Partiye ya da cinsel taciz mağdurlarına zarar vermemek adına tüm görevlerimden ayrıldım ve partiden istifa ettim. Hakkımdaki iddialarla yüzleşeceğim” ifadelerine yer verdi. Ancak Kreße’nin partiden ayrılması, skandalla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmadı.

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‘ROBERT HABECK NE BİLİYORDU’

CDU/CSU seçim kampanyası sırasında konuyu gündeme getirdi ve Yeşiller Partisi başbakan adayı Robert Habeck’in doğrudan çevresinde dönen bir entrika olduğunu belirtti. CSU Genel Sekreteri Martin Huber, Münih’teki bir parti yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Federal Ekonomi Bakanı’nın kendisini şahsen açıklaması gerektiğini söyledi ve “Robert Habeck ne biliyordu? O da bu işin içinde miydi? Bu eylemi onayladı mı?” diye sordu. Ayrıca CDU Baden-Württemberg Eyalet Başkanı Manuel Hagel de, Focus dergisine verdiği bir mülakatta Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in Federal Meclis üyesi Stefan Gelbhaar ile ilgili olayda gösterdikleri tereddütlü tepkiyi eleştirdi.

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‘CİDDİ VE ŞOK EDİCİ’

Hagel, “Diğer partiler bu şekilde davransaydı, Yeşiller’in yüksek ahlaki atlarıyla nasıl tepki vereceklerini kendime sordum. Bu muhtemelen Robert Habeck’in seçim kampanyası yöneticisinin de çıkarlarıyla ilgili olduğu için, bu olaydan iyi temyizlerle kurtulamaz. Siyasi güvenilirlik, başkalarından talep ettiğiniz şeyi yaptığınızda yaratılır. Yeşiller söz konusu olduğunda, iddia ile gerçeklik arasında bir fark vardır” dedi. Yeşiller’in başbakan adayı Robert Habeck ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Berlin teşkilatında yaşananların hem ciddi hem de şok edici olduğunu belirtti. Habeck, “Bu olaylar süratle ve acımasızca aydınlatılmalı, gereken sonuçlar derhal çıkarılmalıdır” diyerek sürece sıkı bir takip yapılacağını vurguladı.

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KOMİSYON OLUŞTURULDU

Parti yönetimi, skandalın kapsamını araştırmak için bir komisyon oluşturdu. Bu komisyona eski Schleswig-Holstein Adalet Bakanı Anne Lütkes ile eski Bundestag üyesi Jerzy Montag liderlik edecek. Bu skandal, Yeşiller’in seçmen gözündeki güvenilirliğini ciddi şekilde zedeledi. Parti içerisindeki bu tür entrikaların seçim arifesinde ortaya çıkması, Yeşiller’in hem Berlin’de hem de ulusal düzeydeki seçim kampanyalarına büyük darbe vurmuş durumda.