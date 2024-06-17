Yeşiller’de başbakan adaylığı yeniden kızıştı

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İKİ eş başkan ile yönetilen Yeşiller’de bir önceki seçimlerde şimdiki Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile şimdiki Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock arasında adaylık yarışı yaşanmıştı. Anketlerde Habeck’in önde gözükmesine rağmen eş başkan sıfatıyla Annalena Baerbock’un adaylığı istemesiyle ikili arasında tatsızlık küçük çaplı bir gerginlik yaşanmıştı. Partisinin başbakan adayı olan Annalena Baerbock liderliğinde Yeşiller beklenen sıçramayı yapamasa da parti koalisyona girerek iktidara ortak oldu.



KRETSCHMANN DA HABECK’İ DESTEKLİYOR

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde ise bu sefer partinin güçlü isimlerinden Robert Habeck’in adaylığı ön plana çıkıyor. Habeck’i destekleyenler, Baerbock’un 2021 seçimlerinde fırsatı yakaladığı ancak başaramadığı argümanını öne sürüyor. Üstelik partinin güçlü isimlerinden Baden Württemberg Başbakanı Winfried Kretschman’ın da Habeck’e destek verdiği biliniyor. Son olarak AP seçimlerde yüzde 11.9 oy oranıyla dibe vuran Yeşiller’de Annalena Barbeock’un başbakan adaylığı konusundaki çıkışı dikkati çekti ve yeni bir tartışma yaşanabileceğini gösterdi.

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EN BÜYÜK İYİLİK ERKEN SEÇİM

SZ gazetesine röportaj veren Baerbock, “Bir kez daha başbakan adaylığı olabilir mi” sorusuna, “Dışişleri Bakanı olarak her şeyin mümkün olduğunu öğrendim” diye yanıt verdi. Baerbock, aynı zamanda kendisinin ve Ekonomi Bakanı’nın görevinin “Kamu önünde personel tartışmaları yürütmek değil, akut sorunları çözmek” olduğunu vurguladı. Annalena Baerbock, röportajında ayrıca SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun bütçe anlaşmazlığı nedeniyle çökmesine izin verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Yeşillerli politikacı “Liberal demokrasinin yurt içi ve yurt dışındaki düşmanlarına yapabileceğimiz en büyük iyilik, bir başka Avrupa demokrasisinin erken seçime gitmesi olur. Hükümet olarak lanet olası işimiz, zor zamanlarda bile sorunları birlikte çözmektir” dedi.