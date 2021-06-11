Yeşiller ve Sol Parti’nin ‘Türkiye’ye silah ambargosu’ teklifi reddedildi

ALMAN Federal Meclisi’nde, gece geç saatlerde gündeme alınan önerge, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla reddedildi. Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Klaus-Peter Willsch, önerge hakkında yaptığı konuşmada, Sol Parti ile Yeşiller’in önergesini ‘göstermelik’ olarak niteledi. Willisch, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck’in NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiğini hatırlatarak Yeşiller’in NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu.