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Avrupa
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Yeşiller ve Sol Parti’nin ‘Türkiye’ye silah ambargosu’ teklifi reddedildi

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Yeşiller ve Sol Parti’nin ‘Türkiye’ye silah ambargosu’ teklifi reddedildi

Almanya’da Sol Parti ile Yeşiller Partisi’nin, Alman parlamentosuna verdiği “Türkiye’ye silah ambargosu” önergesi reddedildi.

ALMAN Federal Meclisi’nde, gece geç saatlerde gündeme alınan önerge, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla reddedildi. Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Klaus-Peter Willsch, önerge hakkında yaptığı konuşmada, Sol Parti ile Yeşiller’in önergesini ‘göstermelik’ olarak niteledi. Willisch, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck’in NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiğini hatırlatarak Yeşiller’in NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu.

 

 

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