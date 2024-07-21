Yeşiller ve AfD’de düşüşe devam

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ALMANYA’da hükümet ortağı Yeşiller ile sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) son dönemlerde artan parti içi sürtüşmeler nedeniyle destek azalmaya başladı. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Yeşiller ve AfD, son bir hafta içinde yüzde 1 oy kaybına uğradı. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 30, AfD’nin yüzde 17, SPD’nin yüzde 15, Yeşiller’in yüzde 11, Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) yüzde 9 ve FDP’nin yüzde 5 oy alacağı saptandı. Sol Parti’nin yüzde 3 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da kaydedildi.

AfD İKİNCİ GÜÇLÜ PARTİ

Oy kaybına rağmen AfD’nin Almanya’da ‘ikinci güçlü parti’ konumunda olduğuna dikkat çekilirken, bu veriler ışığında CDU/CSU ile SPD’nin ‘siyah-kırmızı koalisyon’ veya CDU/CSU, Yeşiller ile FDP’nin (Jamaika Koalisyonu) ‘siyah-yeşil-sarı’ oluşturulmasının mümkün olacağı da belirtildi. 2021 yılından beri iktidarda olan SPD, Yeşiller ve FDP’nin ise toplam oylarının yüzde 31’de kaldığı ve iktidarı koruma şanslarının bulunmadığı da vurgulandı.