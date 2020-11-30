Yeşiller, Stuttgart’ı CDU’ya kaptırdı

8 yıldır kenti yöneten Yeşillerli Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Kuhn’ın yerine aday olan Veronika Kienzle, birinci turda yüzde 17 oy alınca, ikinci turda “Yokum” dedi ve onun yerine üçüncü sırada bağımsız aday olan Marian Schreier ikinci tura katıldı. Pazar günü yapılan ikinci turda ise yarışı CDU adayı 59 yaşındaki Frank Nopper kazandı. Nopper, oyların yüzde 42.3’ünü alarak sürpriz yaptı. Rakibi bağımsız aday Marian Schreier ise yüzde 36.9 oy aldı. Seçimi kazanan Frank Nopper, “Biz Stuttgartlıyız” duygusunu güçlendirecekleri sözü verdi.